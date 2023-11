Niepewna przyszłość remake'u Star Wars: KOTOR

Przyszłość Star Wars: Knights of the Old Republic Remake maluje się w nieciekawych barwach. Wydawca gry cały czas odmawia komentarza na jej temat.

W 2021 roku, na jednym z wydarzeń z serii PlayStation Showcase, oficjalnie zapowiedziano Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Za produkcję miało odpowiadać studio Aspyr Media, należące do Embrace Group. Dwa lata później, a o grze nie wiemy nic nowego. Co gorsze, docierające do nas informacje stawiają pod znakiem zapytania przyszłość produkcji.

Czy Remake KOTOR powstanie?

W tym momencie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy Remake KOTOR rzeczywiście powstanie. Gracze mają uzasadnione obawy co do przyszłości projektu. Wszystko zaczęło się od usunięcia trailera z oficjalnego kanały PlayStation, ale Sony twierdziło, że to normalne i wynika z wygaśnięcia licencji na muzykę.

Później pojawiły się plotki, według których prace nad grą zostały na kilka tygodni wstrzymane, a następnie przeniesione z Aspyr Media do Saber Interactive. Jakby tego brakowało Embrace Group, do którego należą oba te studia, co chwile zwalnia ludzi i szuka oszczędności, a remake Knight of the Old Republic nie brzmi, jak tani projekt.

Jednak najgorsze w tym wszystkim jest to, że przedstawiciele Embrace Group cały czas unikają komentarza na temat gry. Stało się to ponownie w trakcie ostatniej konferencji. Lars Wingefors, szef firmy, ponownie odmówił ujawnienia czegokolwiek na temat stanu remake'u KOTOR-a, a przecież wystarczyłoby powiedzieć, że prace trwają i ujawnią więcej, gdy będą na to gotowi. W takiej sytuacji brak komentarza brzmi jak bardzo jasny sygnał, że przyszłość gry jest bardzo niepewna.

