Marvel's Wolverine. Artysta ujawnił przybliżoną datę premiery

Insomniac Games pracuje nad grą Marvel's Wolverine. Ta może zadebiutować szybciej, niż myśleliśmy, a tak przynajmniej twierdzi jeden z artystów koncepcyjnych.

Marvel's Wolverine to kolejna gra, nad którą pracuje studio Insomniac Games. Niedawno dowiedzieliśmy się, że akcja produkcji będzie rozgrywać się w tym samym uniwersum, co wszystkie części Marvel's Spider-Man. Teraz poznaliśmy przybliżoną datę premiery.

Premiera Marvel's Wolverine

Przybliżoną datę premiery gry Marvel's Wolverine ujawnił Jung Nguy, który jest artystą koncepcyjnym i — jak wynika z jego konta w serwisie Artstation — pracuje nad kilkoma produkcjami PlayStation Studios. Jego zdaniem gra z Loganem w roli głównej zadebiutuje już w 2024 roku. Dokładna data nie jest znana, ale premiera w przyszłym roku to świetna wiadomość dla graczy.

Informacja jest tym ciekawsza, że podobne zdanie wyraził wcześniej znany w branży dziennikarz Jeff Grubb. On również twierdził, że Marvel's Wolverine zadebiutuje w 2024 roku. Warto przypomnieć, że gra została zapowiedziana już w 2021 roku, więc w teorii deweloperzy mieli dużo czasu. Oczywiście po drodze powstał Marvel's Spider-Man 2, ale przecież nie cały zespół musiał pracować nad jedną grą.

Pamiętajcie jednak, że to tylko plotki. Owszem, Marvel's Wolverine mogło być planowane na 2024 rok, ale wiele mogło się w tej kwestii zmienić. Dlatego lepiej na razie nie przywiązywać się do tej daty. Być może więcej dowiemy się na The Game Awards 2023, które odbędzie się 7 grudnia.

