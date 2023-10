Twórcy Spider-Mana 2 ujawniają ważną informację na temat kolejnej gry

Insomniac Games, twórcy między innymi Marvel's Spider-Man 2, potwierdzili ważną informację na temat ich kolejnej gry.

Insomniac Games to między innymi twórcy rewelacyjnych gier z serii Marvel's Spider-Man, w tym świetnie ocenianej dwójki. Właśnie potwierdzili ważną informację na temat ich kolnej gry, w której głównych bohaterem będzie Wolverine.

Marvel's Wolverine

Gra Wolverine została zapowiedziana już w 2021 roku. Wtedy mogliśmy zobaczyć krótką zapowiedź, która nie zdradzała wiele na temat produkcji. Wiemy tylko, że głównym bohaterem będzie Rosomak i za produkcję odpowiada uznane studio Insomniac Games. Teraz twórcy zdradzili ciekawą informację na temat Wolverinea'a.

Okazuje się, że Marvel's Wolverine będzie dziać się w tym samym uniwersum, co gry z serii Marvel's Spider-Man. Tym samym jest szansa, że w kolejnej produkcji Insomniac Games pojawi się jakieś nawiązanie do Petera Parkera i Milesa Moralesa. Co prawda w Spider-Manie 2 nie ma żadnego easter-egga z Loganem, ale to celowe zagranie deweloperów, bo nie chcieli wywierać presji na zespole odpowiedzialnym za przygody Rosomaka.

Niestety, nadal nie wiemy, kiedy Marvel's Wolverine trafi na konsole PlayStation. Gra została zapowiedziana w 2021 roku, więc prace jakiś czas już trwają. Pomimo tego do premiery może nas dzielić jeszcze nawet kilka lat.

Źródło zdjęć: Insomniac Games/PlayStation

Źródło tekstu: KitGuru