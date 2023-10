Uważaj, jak ruszasz myszką, bo możesz dostać VAC Bana w CS2

Gracze Counter-Strike 2 mogą dostać VAC Bana na konto za zbyt szybkie ruszanie myszką, chociaż tak naprawdę nie robią nic złego.

Powiedzieć, że premiera gry Counter-Strike 2 jest średnio udana, to jak nic nie powiedzieć. Gracze narzekają na mnóstwo błędów i niedoróbek, a jakby tego było mało, to mecze rankingowe Premier są pełne cheaterów. Jednocześnie bana można dostać za zbyt szybkie ruszanie muszą, chociaż tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z oszukiwaniem.

VAC Ban za kręcenie myszką

Jeden z użytkowników Reddita przeprowadził ciekawy eksperyment. W trakcie rozgrzewki przed meczem CS2 ustawił sobie wysoką czułość myszki i zaczął się kręcić. Jeszcze przed rozpoczęciem meczu na jego konto został nałożony VAC Ban z powodu wykrycia oszustwa. Kilka dni później identycznie został zbanowany użytkownik z Chin.

System anti-cheat prawdopodobnie wykrywa takie zachowanie jako spin-bota, czyli jedno z popularnych oszustw w Counter-Strike'u. Rzecz w tym, że użytkownicy nie robią nic złego. Jednocześnie w meczach rankingowych biega pełno oszustów, którzy nie są blokowani i dalej mogą psuć zabawę innym. Brawo Valve!

Valve na razie nie odniosło się do tych doniesień, ale lepiej nie próbujcie tego robić na kontach, na których macie jakieś wartościowe skiny lub po prostu wysoką rangę. Szkoda byłoby je stracić.

Zobacz: Nie włączaj tego w ustawieniach karty graficznej. Dostaniesz bana w CS2

Zobacz: Intel Core i9-14900K pobił rekord wydajności w CS2. Kosmiczne fps-y

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Valve

Źródło tekstu: KitGuru