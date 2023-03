Sony idzie na zakupy. W planach firmy jest duże przejęcie

Firma Sony, chociaż zażarcie walczy z przejęciem Activision Blizzard przez Microsoft, to sama planuje kolejne zakupy. W tym roku Japończycy mogą poszerzyć swoje portfolio o jakąś dużą markę z branży gier.

Cały czas trwa telenowela z ewentualnym przejęciem Activision Blizzard przez Microsoft. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, a na pewno nie stanie się to w najbliższych miesiącach, to będzie największym połączeniem w branży gier w historii. Największym przeciwnikiem przejęcia jest oczywiście Sony. Nie oznacza to, że Japończycy sami nie planują zakupów. W tym roku chcą poszerzyć swoje portfolio o dużą markę, prawdopodobnie właśnie z branży gamingowej.

Sony idzie na zakupy

Do tej pory Sony kupowało znane, ale niekoniecznie wielkie firmy z branży gier. Ostatnie zakupy Japończyków to między innymi Bungie oraz Housemarque, które skalą nijak nie mają się do Activision Blizzard czy nawet Bethesdy. To jednak żadne zaskoczenie, bo chociaż PlayStation króluje na rynku konsol, to Sony nie dysponuje takim budżetem, jak Microsoft.

Pomimo tego Sony planuje kolejne zakupy. Już w 2021 roku firma zapowiedziała 3-letni plan, w ramach którego zamierza wydać około 18,4 mld dolarów (2 biliony jenów) na inwestycje i przejęcia. Do tej pory wydano z tej kwoty 13,3 mld dolarów (1,3 biliona jenów), więc około 5,1 mld dolarów zostało na kolejne inwestycje.

Do końca ubiegłego roku wydaliśmy prawie 1,3 biliona jenów. Mamy jeszcze rok. Chcielibyśmy wygenerować ponad 3 biliony jenów przepływów pieniężnych w ciągu trzech lat. Przyszły rok jest ostatnim rokiem w naszym obecnym planie średnioterminowym.

- powiedział Hiroki Totoki, dyrektor finansowy Sony.

Na podstawie tej wypowiedzi możemy wywnioskować, że Sony planuje wydać nawet więcej niż 5,1 mld dolarów. Wcześniej mówiło się o planach przejęcia Take Two Interactive, czyli wydawcy między innymi serii GTA. Jednak niedawno wykupili oni Zyngę, przez co ich wartość wzrosła do około 20 mld dolarów i nie są już w finansowym zasięgu PlayStation. A kto jest? W zasięgu 5 mld dolarów znajduje się między innymi Square Enix, które wielokrotnie współpracowało z Sony.

Oczywiście nie jest powiedziane, że Sony chce wydać tę kwotę na zakup z branży gamingowej. Japońska firma może kupić przedsiębiorstwo z innej branży, w końcu działa też w ogólnie pojętych technologiach. Jednak inwestycja w gaming wydaje się najbardziej prawdopodobna.

