Kupiłeś PlayStation VR2? To możesz mieć poważny problem

Sony PlayStation VR2 może mieć poważną wadę. Użytkownicy masowo skarżą się na awarie kontrolerów.

Sony PlayStation VR2 to fantastyczny sprzęt, który stanowi atrakcyjny i względnie przystępny sposób na wejście w świat wirtualnej rzeczywistości. Wygląda jednak na to, że użytkownicy nowych gogli mogą spotkać się z przykrą niespodzianką.

PlayStation VR2 - kontrolery masowo odmawiają współpracy

Choć od premiery PlayStation VR2 minęły niecałe dwa tygodnie, serwis Reddit już zdążył zaroić się od wątków, w których użytkownicy skarżą się na awarie zestawu. Problemy mają dotyczyć kontrolera PlayStation VR2 Sense, który w losowych monetach przestaje rozpoznawać naciśnięcia przycisków.

Jaka jest przyczyna problemów? Nie wiadomo. Jak na razie Sony nie skomentowało sprawy. Co jednak warto zauważyć, użytkownicy skarżą się przede wszystkim na działanie przycisków X i R2. Biorąc pod uwagę, że są to jedne z częściej wykorzystywanych klawiszy w grach na nową platformę, można dość bezpiecznie zakładać, że problem jest w jakiś sposób powiązany z intensywnością eksploatacji kontrolerów.

Bez oficjalnego stanowiska producenta jest to jednak wyłącznie gdybanie. W ustaleniu źródła problemów nie pomaga fakt, że póki co nie wydaje się, by miały one jedno sprawdzone rozwiązanie.

W wątku poświęconym opisywanej przypadłości znajdziemy długą listę potencjalnych rozwiązań, począwszy od zresetowania kontrolerów, aż po podłączenie konsoli do routera kablem sieciowym i inne bardziej "egzotyczne" pomysły. Tak czy inaczej jeśli macie problem z działaniem PlayStation VR2 Sense, na pewno nie zaszkodzi sprawdzić opisanych tam metod.

Dla formalności warto dodać, że z otrzymanym przez nas do testów egzemplarzem PlayStation VR2 nie mieliśmy żadnych problemów.

