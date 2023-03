Sony odpala nową promocję na PlayStation Plus. Lepiej nie zwlekaj

Firma Sony wystartowała z nową promocją na usługę PlayStation Plus. Z oferty będą mogli skorzystać zarówno nowi użytkownicy nieposiadający abonamentu, jak obecni subskrybenci. Warto się jednak pospieszyć, bo czasu na skorzytsanie z okazji nie jest zbyt dużo.

W nowej, ogłoszonej dziś promocji każdy z graczy, który nie posiada aktywnego abonamentu, będzie miał okazję kupić dowolny poziom subskrypcji PlayStation Plus w okazyjnej cenie:

1 miesiąc PlayStation Plus Essential – 4 zł ,

, 1 miesiąc PlayStation Plus Extra – 12 zł ,

, 1 miesiąc PlayStation Plus Premium – 20 zł,

Promocja potrwa od 3 marca do 5 marca, do godziny 23:59.

Dodatkowo, obecni użytkownicy PlayStation Plus Essential i Extra, którzy chcą zwiększyć poziom swojej subskrypcji, będą mogli to zrobić w okazyjnej cenie – w dniach 3 – 9 marca, będzie obowiązywać 35-procentowy rabat przy zmianie poziomu subskrypcji.

Co daje posiadanie subskrypcji PlayStation Plus?

PlayStation Plus to płatna usługa dla użytkowników konsol PlayStation. Składa się z trzech poziomów, w zależności od których gracze otrzymują m.in. co najmniej dwie darmowe gry co miesiąc, możliwość grania online i ekskluzywne zniżki (PlayStation Plus Essential), dostęp do biblioteki ponad 400 tytułów (PlayStation Plus Extra) oraz możliwość streamowania gier ze starszych generacji konsol (PlayStation Plus Premium).

Usługa PS Plus jest dostępna w następujących abonamentach: PlayStation Plus Essential (1 miesiąc 37 zł, 3 miesiące 100 zł, 12 miesięcy 240 zł), PlayStation Plus Extra (1 miesiąc 58 zł, 3 miesiące 165 zł, 12 miesięcy 400 zł) i PlayStation Plus Premium (1 miesiąc 70 zł, 3 miesiące 200 zł, 12 miesięcy 480 zł).

Źródło zdjęć: Shutterstock, Sony Interactive Entertainment

Źródło tekstu: Sony Interactive Entertainment