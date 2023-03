Wo Long: Fallen Dynasty oficjalnie. Azjatycki Souls-like zadebiutował

Właśnie odbyła się oficjalna premiera produkcji wyczekiwanej przez wielu graczy. Mowa tu o grze Wo Long: Fallen Dynasty, która garściami czerpie z tytułów z serii Dark Souls i rodzimego Nioh.

Już ponad dekadę temu gry Demon's Souls i Dark Souls zapoczątkowały nowy podgatunek gier akcji, które dzisiaj określamy jako souls-like. Ich główną cechą jest wysoki poziom trudności, a każdy przeciwnik, nawet najsłabszy, może stanowić nie lada wyzwanie. Właśnie w tym duchu została utrzymana gra Wo Long: Fallen Dynasty.

Wo:Long: Fallen Dynasty debiutuje i trafia do Xbox Game Pass

Dzisiaj, czyli 3 marca 2023 roku odbyła się oficjalna światowa premiera nowej produkcji studia Team Ninja, znanego chociażby z uznanej gry Nioh, również utrzymanej w ramach gatunku souls-like. Mowa tu o Wo Long: Fallen Dynasty, która przeniesie nas do Chin do czasów Trzech Królestw i walk o władzę.

Gra od razu po premierze trafiła do usługi Xbox Game Pass, więc posiadacze subskrypcji mogą w nią zagrać bez żadnych dodatkowych opłat. Pojawiły się też już pierwsze opinie na Steamie, które są w większości negatywne. Wiele z nich wskazuje na dziwną pracę myszki. Zdążyłem to zauważyć podczas mojej krótkiej przygody z grą i momentalnie przesiadłem się na kontroler. Z moich obserwacji wynika, że mechanika walki jest bardziej podobna do Sekiro niż Dark Souls.

Zobacz: Atrakcyjna blondynka podbija internet. Nie wiesz, kogo śledzisz

Zobacz: Dead Island 2. W końcu pokazano gameplay

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Koei Tecmo

Źródło tekstu: Własne