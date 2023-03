Dead Island 2. W końcu pokazano gameplay

Premiera Dead Island 2 jeszcze nigdy wcześniej nie wydawała się aż tak realna. Po 12 latach produkcji w końcu zbliżamy się do finału, a producent udostępnił 14 minut gameplayu.

Premiera Dead Island 2 odbędzie się już w przyszłym miesiącu. Wielu fanów pierwowzoru z 2011 roku mogło już stracić wszelkie nadzieje na powstanie kontynuacji, lecz wszystko wskazuje na to, że powoli zbliżamy się do finału. W związku z tym producent postanowił udostępnić nagranie z rozgrywki, by zachęcić niezdecydowanych i niedowierzających.

Dead Island 2 fragment rozgrywki

Gry o zombie zwykle robione są na jeden z dwóch sposobów: ultra poważny i przygnębiający lub pozytywnie zakręcony. Właśnie to drugie spojrzenie dużo bardziej przyświecało twórcom przy produkcji Dead Island 2. Z okazji zbliżającej się premiery producent udostępnił nagranie gameplayu.

Możemy na nim zobaczyć system walki, zróżnicowany arsenał i rozległe możliwości modyfikowania broni. Płonąca katana? Rażący prądem sztylet? Wybuchowy młot? Takich dziwów nie zabraknie w Dead Island 2. Jednak walka nie zawsze jest najlepszą opcją. Z nagrania dowiadujemy się, że hordy umarlaków można skutecznie od siebie odciągnąć.

W grze przyjdzie nam zwiedzić najbardziej ikoniczne miejsca Los Angeles. Produkcja Dead Island 2 będzie dostępna od 21 kwietnia 2023 roku na platformach Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 i PC w polskiej wersji językowej (z napisami).

