Epic Games Store z kolejną darmową grą. Coś dla fanów budowania miast

Epic Games Store rozdaje kolejną grę za darmo. Już dzisiaj można pobrać produkcję, która przypadnie do gustu wszystkim fanom city builderów.

Epic Games Store kontynuuje swoją tradycję i jak co tydzień rozdaje dormowe gry. W zeszłym tygodniu gracze mogli bezpłatnie pobrać dość nietypową produkcję Duskers, w której wcielamy się w operatora drona i próbujemy odkryć prawdę stojącą za kataklizmem.

Rise of Industry za darmo w Epic Games Store

W tym tygodniu Epic Games Store puszcza oczko w stronę fanów gier o budowie miast i kierowaniu rozbudowaną infrastrukturą. Już dziś można pobrać Rise of Industry, czyli strategiczną grę biznesową, w której wcielimy się w rekina biznesu, postawimy własne fabryki, zadbamy o ich rozbudowę, rozwój technologiczny, transport towarów oraz handel.

Rise of Industry można pobrać przez najbliższy tydzień na platformie Epic Games Store. W następnym tygodniu klienci sklepu będą mogli bezpłatnie pozyskać produkcję Call of the Sea.

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store