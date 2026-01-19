Rockstar z sercem na dłoni. Śmiertelnie chory fan zagra wcześniej w GTA VI

Chociaż o rynku gier można powiedzieć wiele złego w ostatnich latach, zwłaszcza ze względu na wciskanie mikropłatności oraz coraz częstsze wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji, to tym razem historia jest pozytywna. Nieuleczalnie chory fan serii GTA otrzymał wyjątkową szansę zagrania w Grand Theft Auto VI jeszcze przed oficjalną premierą.

To dobry uczynek, ale również poprawa słabego wizerunku firmy

Impulsem były wpisy opublikowane (obecnie już usunięte) na LinkedInie przez Anthony'ego Armstronga, pracownika Ubisoft Toronto. Pytał on publicznie o ewentualne kontakty w Rockstar Games, licząc, że uda się zorganizować prywatną sesję gry dla członka jego rodziny chorującego na raka, któremu lekarze dawali od 6 do 12 miesięcy życia.

Sprawa zakończyła się pozytywnie, a z Anthonym skontaktował się bezpośrednio szef Take-Two (firma-matka Rockstar Games), Strauss Zelnick, który zaangażował się w proces organizacji prywatnej sesji z Grand Theft Auto VI dla chorego krewnego, oczywiście objętej umową o poufności.