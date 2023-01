Koszykówka w stylu Pokemon GO? Dziś premiera NBA All-World

NBA-All World chce powtórzyć sukces Pokemon GO. Gwarantem tego jest studio Niantic, twórcy gry łapaniu potworków. Czy uda im się podbić również świat koszykówki?

W 2016 roku gra Pokemon GO sprawiła, że wszyscy - dzieci, młodzież, dorośli, a nawet seniorzy - wyszli na ulice miast, by szukać rzadkich pokemonów. Wydaje się, jakby to było zaledwie wczoraj, jednak w rzeczywistości minęło już niemal 7 lat. W międzyczasie pojawiło się wiele tytułów nawiązujących do geolokalizacyjnej mechaniki Pokemon GO i chciało powtórzyć sukces produkcji. Jednak żadnej grze nie udało tego dokonać. Teraz Niantic samo spróbuje powtórzyć swój wyczyn.

NBA All-World premiera gry w stylu Pokemon GO

Już dziś swoją oficjalną premierą ma NBA-All World, oficjalna i licencjonowana geolokalizacyjna gra w koszykówkę, powstała przy współpracy studia Niantic z instytucjami NBA i NBPA. Gracze ponownie zostaną wyciągnięci na ulice, lecz tym razem zamiast łapać pokemony, będą dbać o rozwój swojej postaci, poznawanie nowych rywali, pojedynki z nimi i rekrutowanie do swojej drużyny.

Sport jest ogromną częścią życia ludzi i popkultury. Nasza wersja gry w koszykówkę zaczyna się od ekscytującej rozgrywki jeden na jeden i rozszerza się, aby włączyć główne elementy kultury koszykarskiej, w tym muzykę i modę, do świata rzeczywistego.

- powiedział John Hanke, założyciel i dyrektor generalny Niantic.

Niantic dodatkowo wesprze premierę gry kampanią marketingową "go. all. out.", a także krótkometrażową serią dokumentalną NBA All-World "Where I'm From", w której wystąpią zawodnicy NBA, w tym Jalen Green, Jordan Poole, Karl-Anthony Towns i Andrew Wiggins.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne