Słuchawki Clam powracają w odświeżonej wersji. Nawet 80 godzin pracy

Holenderska firma Fresh 'n Rebel zaprezentowała nową odsłonę swoich popularnych bezprzewodowych słuchawek marki Clam. Jeden z modeli oferuje imponujący czas pracy 60 godzin.

Fresh 'n Rebel jest marką, która chce się wyróżniać na rynku urządzeń audio. Dlatego tez, producent stworzył linię Clam, upodabniając swoje słuchawki nauszne do szczypiec kraba. Teraz holenderska firma wypuściła dwa nowe urządzenia z serii. Są to Clam 2 i Clam 2 ANC, które charakteryzują się nie tylko nietuzinkowym wyglądem, lecz również długim czasem pracy.

Nawet 80 godzin odsłuchu na jednym ładowaniu

Jedną z największych bolączek słuchawek bluetooth jest konieczność ciągłego ich ładowania. Już poprzednie modele z serii mogły pochwalić się całkiem przyzwoitym czasem pracy wynoszącym 30-35 godzin. Jednak Clam 2 i Clam 2 ANC biją te wyniki na głowę. Producent podaje, że w przypadku włączonej funkcji ANC w Clam 2 będziemy mogli nieprzerwanie słuchać muzyki przez 45 godzin lub 60 godzin bez aktywnej redukcji szumów. Z kolei z Clam 2 będzie można korzystać bez przerwy przez nawet 80 godzin.

Nowe słuchawki z serii Clam będą charakteryzować się krótkim czasem ładowania. Producent wyjawia, że po podłączeniu urządzenia do zasilania na 15 minut będziemy mogli słuchać muzyki przez nawet 6 godzin. Przy czym czas pełnego ładowania wynosi około 3 godziny. Słuchawki Clam 2 i Clam 2 ANC będą dostępne do kupienia już w lutym. Ich ceny to odpowiednio 319,90 i 459,90 złotych.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne