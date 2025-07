Pytasz o to sztuczną inteligencję? Możesz skończyć z mandatem

Tech

Kiedy mamy jakieś pytania, najczęściej uciekamy się do szukania odpowiedzi w wyszukiwarce. I tu przychodzi nam z pomocą sztuczna inteligencja. Udziela nam odpowiedzi sprawnie i szybko, ale co z tego, jak się okazuje, że są one często błędne i w efekcie kosztują nas pieniądze.