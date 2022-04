Niesamowita hojność graczy - ogromna kwota wsparcia

Epic Games już w zeszłym miesiącu ogłosiło, że wszystkie wydane przez graczy pieniądze w grze Fortnite w okresie od 20 marca do 3 kwietnia zostaną przekazane na wsparcie Ukrainy. Już pierwszego dnia udało się w ten sposób uzbierać aż 36 mln dolarów. Ostatecznie kwota jest dużo wyższa.

Epic Games ogłosiło, że w tracie 2-tygodniowej akcji udało się uzbierać kwotę aż 144 mln dolarów. To pokazuje, jak ogromną hojnością wykazali się gracze na całym świecie. Pieniądze trafią do organizacji Direct Relief, UNICEF, World Food Programme, UNHCR oraz World Central Kitchen, które w odpowiedni sposób wykorzystają je do wsparcia Ukrainy i Ukraińców.

Our deepest thanks to everyone who joined us in supporting humanitarian relief efforts for people affected by the war in Ukraine.



Together with the Fortnite community and @Xbox, we raised $144 million USD for @DirectRelief @UNICEF, @WFP, @Refugees and @WCKitchen. pic.twitter.com/lPAa8lmfJn