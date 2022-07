Steam czeka przebudowa. Nadchodzą duże zmiany

Valve pozbędzie się niektórych obrazków ze swojej platformy Steam. Producenci gier nie będą mogli już wstawiać już zdjęć okraszonych opiniami ekspertów i cytatami z różnych recenzji.

Wcale nie jest to rzadki widok, gdy galerię gry na Steam otwiera zdjęcie, na którym jest mało z gry, a dużo o niej opinii. Producenci często chwalą się w ten sposób nagrodami zdobytymi przez ich grę lub wysokimi ocenami, które tytuł uzyskał u znanych recenzentów. Valve zamierza zabronić wstawiania takich zdjęć.

Valve wprowadza nowe zasady. Część zdjęć będzie miała zniknąć.

Valve w oficjalnym poście zwraca uwagę na to, że takie zabiegi sprawiają, że fotografie są nieczytelne oraz mogą niekiedy wprowadzać klientów w błąd.

Staramy się, by klienci mogli w jak najprostszy i najbardziej przejrzysty sposób znajdować gry do kupienia i grania w nie na Steam. Ostatnio naszą uwagę przykuł fakt, że do obrazów swoich zasobów graficznych producenci gier coraz częściej dołączają tekst, logo nagród, a nawet oceny. Skłoniło nas to do wniosku, że nasze wytyczne nie są tak jasne jak powinny. Wskutek braku wprost określonych zasad zaobserwowaliśmy dodawanie do zasobów graficznych elementów powodujących u klientów dezorientację, a niekiedy nawet wprowadzających ich w błąd.

- czytamy w oficjalnym poście Valve.

Nowe zmiany dotyczące wstawiania graficznych miniatur na Steam będą obowiązywać od 1 września bieżącego roku. Już niedługo na fotografiach promujących grę nie będzie można umieścić ocen lub informacji o nich, co odnosi się również do recenzji na samej platformie. Ponadto, nazwy i logotypy nagród branżowych będą stanowczo zakazane. Nie będą dozwolone również żadne informacje o trwających lub nadchodzących zniżkach. Część z tych informacji nadal będzie możliwa do przekazania, lecz wyłącznie przy użyciu grafiki tymczasowej.

Nie oznacza to, że tekst całkowicie zniknie z grafik w sklepie Steam. Valve nadal zachęca do umieszczania tam tytułu gry oraz logo producenta, jednak właściciele platformy chcą, by było to zrobione w sposób czytelny i jednoznaczny.

Głównymi przyczynami nadchodzących zmian jest fakt, że wiele miniatur było tak mocno ozdobione ocenami i dodatkowym tekstem, że ciężko było wyłowić tytuł gry. Co więcej, Valve wskazuje w swoim poście, że część ocen, którymi twórcy się chwalili, była już dawno nieaktualna, co mogło wprowadzać użytkowników w błąd. To samo dotyczyło informacji o promocji, które często pozostawały na zdjęciach, nawet po zakończeniu zniżki.

