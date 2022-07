Rosjanie grożą pozwem. Twitch odebrał im mnóstwo kasy

Po ataku Rosji na Ukrainę wiele firm wycofało się z kraju rządzonego przez Putina. Swoją działalność ograniczył też Twitch, który teraz może zostać z tego powodu pozwany.

Sankcje mocno uderzyły w Rosję. Z kraju wycofało się wiele firm, w tym między innymi McDonald. Wśród nich jest też Twitch, który był do tego wręcz zmuszony z powodu wprowadzonych ograniczeń. Pomimo tego Rosjanie chcą pozwać platformę streamingową.

Twitch pozwany przez Rosjan?

Twitch, po wprowadzeniu sankcji na Rosję, przestał wypłacać rosyjskim streamerom zarobione przez nich pieniądze. Chodzi o kasę z subów czy też wyświetlanych reklam. Od początku wiązało się to z oburzeniem rosyjskich twórców, których zdaniem zostali potraktowani niesprawiedliwie. Ale na tym sprawa się nie kończy.

Wygląda na to, że organizacja o nazwie ROCIT (Regional Community Center for Internet Technology) zamierza utrudnić życie Twitchowi. Według nich, na początku roku platforma przestała wysyłać blogerom zarobione pieniądze, a niektórych z nich całkowicie zablokowała. To, jak uważa organizacja, powoduje szkody gospodarcze i ogranicza ich konkurencyjność.

ROCIT próbuje zainteresować sprawą Federalne Służby Antymonopolowe Rosji. Te przyznały, że rozpatrzą sprawę w trybie przyspieszonym, ale decyzja nie jest jeszcze znana.

Źródło zdjęć: salarko / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 4pda