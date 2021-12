Google Play: za darmo aplikacje o wartości ponad 130 zł!

Przygotowaliśmy dla naszych Czytelników kolejne wrześniowe zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można pobrać zupełnie za darmo. Czas promocji jest oczywiście ograniczony. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze! Czas trwania promocji można sprawdzić w aplikacji Google Play na telefonach z Androidem.

Evertale

Normalna cena: 1,79 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Evertale to gra RPG w otwartym świecie, pełnym pięknych krajobrazów, wspaniałych miast i tajemniczych lochów. Gracz musi wcielić się w bohatera i pomóc uwolnić świat. Rozgrywka może kojarzyć się z Pokemonami, ponieważ tu również trzeba schwytać i wytrenować dziwne stworzenia. Jest ich w sumie ponad 180. Walka odbywa się turowo, a drużyna liczy 4 postacie. Kluczem do zwycięstwa jest dobre dobranie ich umiejętności, by się uzupełniały.

Można grać samodzielnie offline albo przyłączyć się do rozgrywki online, znaleźć sobie gildię i zmierzyć się w lidze PvP.

The Secret of Crimson Manor

Normalna cena: 5,09 zł. Pobierz za darmo z Google Play

The Secret of Crimson Manor to angażująca gra typu point-and-click, w której celem jest odkrycie tajemnicy stojącej za willą. Zaczyna się klasycznie – musisz wcielić się w dziennikarza, zaproszonego przez lokalnego naukowca, by opisać nowy wynalazek. Problem w tym, że na miejscu zastajesz jedynie pusty dom. Jakby tego było mało, od jakiegoś czasu w miasteczku szaleją dziwne zjawiska pogodowe. Gra składa się z mnóstwa interesujących łamigłówek i wyzwań, osadzonych w intrygującym świecie.

Block Puzzle

Normalna cena: 14,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Block Puzzle przypomina Tetris, ale ma cztery tryby rozgrywki: klasyczny, rozszerzony, z bombą oraz przetrwanie. Chodzi jednak o to samo, co w Tetrisie – trzeba układać klocki generowane losowo, a oczywiście pełna linia w pionie lub w poziomie znika. Różne tryby gry to ciekawy dodatek. Niestety, mimo że gra jest płatna, czasami wyświetla reklamy.

Dungeon Corporation S: An Auto Farming RPG Game!

Normalna cena: 4,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Praca w korporacji to nie są rurki z kremem. W Dungeon Corporation S połączona została bijatyka z grą typu idle RPG. Przy tym ścieżka rozwoju nowego bohatera jest bardzo dowolna i nie ma ograniczeń jego potęgi. W grze funkcjonują mikropłatności, które mogą przyspieszyć rozwój bohatera.

Genetic Helper

Normalna cena: 3,49 zł. Ściągnij za darmo z Google Play

Genetic Helper to aplikacja dla biologów i studentów kierunków pokrewnych, którzy muszą tworzyć transkrypcje sekwencji genetycznych. Aplikacja znacznie ten proces przyspiesza, bo automatycznie koduje całe sekwencje z biblioteki. Ponadto ma możliwość wykrywania mutacji (brakujących par) oraz błędów. Aplikacja pozwala pracować na sekwencjach DNA, cDNA, RNA informacyjnego i RNA transmisyjnego.

Mandala Maker 360

Normalna cena: 25,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Mandala Maker to aplikacja do rysowania pięknych mandali. Można w niej ustawić liczbę osi symetrii, dobrać pędzel, kolory i liczne efekty. Jest tu również kilka predefiniowanych wzorów, na których można bazować. Można też skorzystać z obrazka lub zdjęcia, by zacząć.

Fractal Space HD

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play.

Fractal Space HD to wciągająca platformówka, widziana z perspektywy pierwszej osoby z pełną obsługą kontrolerów. Gra ma już swoje lata, ale wersja HD została wyposażona w poprawione tekstury, odpowiednie dla ekranów o wyższych rozdzielczościach. Zadaniem gracza jest rozwiązać tajemnicę, która doprowadziła go na stację kosmiczną. By to zrobić, trzeba znaleźć ukryte nagrania. Przechodzenie kolejnych etapów wymagać będzie precyzyjnego sterowania Taserem przy zdalnym korzystaniu z przełączników, wyczucia czasu przy omijaniu śmiertelnych pułapek oraz oszczędnego latania w przestrzeni z użyciem jetpacka – paliwo jest ograniczone!

Traffic Jam Car Puzzle Legend

Normalna cena: 19,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Traffic Jam to gra, którą można opisać w kilku słowach: dopasuj trzy z samochodami. Podobnie jak wiele gier tego typu, Traffic Jam ma niezliczone plansze, które trzeba „wyczyścić”, często osiągając wyznaczony cel – za to należą się gwiazdki. Oczywiście nie brakuje różnych ułatwień, utrudnień, powerupów, bonusów i tego typu elementów, niezbędnych w każdej takiej łamigłówce. Gra jest relaksująca, ale w pewien sposób też uzależniająca.

Data Defense

Normalna cena: 16,99 zł. Pobierz za darmo z Gogle Play

Data Defense to minimalistyczna, wciągająca gra typu Tower Defense. Tu jednak bronimy nie fizycznej wieży, a serwera w cyberprzestrzeni. Atakują go błędy, awarie i wirusy. Na każdym poziomie serwer ma inną konfigurację i trzeba ją wykorzystać, by jak najlepiej bronić się przed zagrożeniami, instalując odpowiednie oprogramowanie zabezpieczające.

Gra nie ma reklam i działa offline. Znajduje się tu 50 map i 30 różnych konfiguracji serwerów. Można przechodzić kampanię lub grać w trybie przetrwania. Grze towarzyszy 15 ambientowych utworów.

Legend of the Cartoon

Normalna cena: 11,99 zł. Ściągnij za darmo z Google Play

Legend of the Cartoon to gra, w której musisz zebrać jak największą drużynę bohaterów, by obronić swoją pozycję i przypuścić atak na potężnych przeciwników. Nowych bohaterów możesz zdobyć dzięki monetom zebranym w walce. Wszyscy zamieszkają w wyjątkowym mieście, które gracz może sam udekorować. Ponadto w różnych wydarzeniach w grze można zdobyć przedmioty, które ulepszą indywidualnych bohaterów. To wszystko zostało ubrane w zupełnie nieprzystającą do klimatu gry, nieco niezdarną oprawę graficzną.

Timing Hero VIP: Retro Fighting Action RPG

Normalna cena: 16,99 zł. Ściągnij za darmo z Google Play

Timing Hero to gra na pograniczu akcji i RPG, w której musisz wykazac się wyczuciem czasu i refleksem. Nie ma tu automatycznej walki – to ty decydujesz, kiedy atakować, a kiedy zrobić unik. Całość została ubrana w modną retro-grafikę.

Do wyboru jest 26 bohaterów z unikalnymi umiejętności i artefakty zmieniające ich zdolności. Dostępne są też różne tryby gry. Niedawno dołączone zostało Koloseum, w którym trzeba kierować drużyną trzech bohaterów, oraz Atak, w którym twoja drużyna musi zmierzyć się z legendarnymi bossami.

