Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości ponad 157 zł!

Przygotowaliśmy dla Was kolejne zestawienie płatnych aplikacji i gier na urządzenia z Androidem, które przez ograniczony czas można pobrać i zainstalować zupełnie za darmo. Daty końca promocji pochodzą ze sklepu Google Play.

EZ Notes - Notatki głosowe

Normalna cena aplikacji to 11,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 28.01.2022).

EZ Notes to bogate w funkcje i łatwe w obsłudze narzędzie do tworzenia notatek głosowych. Twórcy aplikacji chwalą się, ze nie wymaga ona żadnych wrażliwych uprawnień (nie dotyczy Androida 4.3 i starszych, gdzie wymagane jest jedno uprawnienie). Notatki można udostępniać oraz tworzyć ich kopie zapasowe.

[VIP] +9 God Blessing Knight - Cash Knight

Normalna cena aplikacji to 39,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play.

Po zrobieniu notatek warto zrobić sobie chwilę przerwy przy grze, na przykład wersji VIP +9 God Blessing Knight - Cash Knight. To Idle RPG, w którym wcielamy się w tytułowego księcia walczącego z przeciwnikami i zbierającego niezliczone skarby.

Unit Converter (Pega Pro)

Normalna cena aplikacji to 36,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 31.01.2022).

Jeśli macie problemy z przeliczaniem jednostek lub jest to zwyczajnie trudne w przypadku niektórych z nich, ta aplikacja może Wam pomóc. Unit Converter zawiera zbiór ponad 12800 jednostek podzielonych na 48 kategorii. Są tu również dodatkowe narzędzia, takie jak poziomica, kompas, kątomierz, linijka i wiele innych.

Manual Camera : DSLR - Camera Professional

Normalna cena aplikacji to 17,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 28.01.2022).

Kolejna aplikacja, którą w promocji można pobrać i zainstalować na urządzenie z Androidem za darmo, to zamiennik dla fabrycznej aplikacji fotograficznej. W tym rozbudowanym narzędziu możemy wiele parametrów zdjęć dostosować do własnych potrzeb czy zapisywać zdjęcia w formacie RAW, a także o wiele więcej.

9th Dawn III 2 RPG

Normalna cena aplikacji to 18,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 29.01.2022).

Poznaj rozległy i bogaty świat gry 9th Dawn III 2 RPG: przemierzaj gęste lasy, starożytne ruiny, głębokie jaskinie i oblężone miasta. Od południowych piasków do mroźnych lodowców na północy walcz z przerażającymi potworami i innymi niesmacznymi postaciami, które staną Ci na drodze. Ludzie, których spotykasz, decyzje, które podejmujesz i przygody, w których bierzesz udział, będą kształtować przyszłość świata, w którym żyjesz.

Speedometer GPS Pro

Normalna cena aplikacji to 3,79 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 30.01.2022).

Speedometer GPS Pro to moja ulubiona aplikacja do pomiaru prędkości w pociągu czy samolocie. Narzędzie to pozwala również śledzić pokonany dystans, czas oraz lokalizację i wysokość nad poziomem morza. W przypadku prędkości podawana jest wartość chwilowa, a także średnia i maksymalna.

Carp Fishing Simulator - Pike, Perch & More

Normalna cena aplikacji to 18,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 29.01.2022).

Carp Fishing Simulator to coś dla miłośników wędkowania, którzy z różnych powodów nie mogą zająć się tym naprawdę. W grze do złowienia są nie tylko karpie, ale też ponad 20 innych gatunków ryb. Możemy je łowić w rzekach, jeziorach czy kanałach. Możliwa jest też wieloosobowa gra przez Internet.

Asylum (Horror Game)

Normalna cena aplikacji to 8,39 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 26.01.2022).

Zestawienie kończymy grą Asylum. To utrzymana w horrorowym klimacie przygodówka, pełna mrocznych pomieszczeń i czyhających z każdej strony niebezpieczeństw.

Zobacz: Google Play. 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 76

Zobacz: Mapy Google pod ostrzałem. Lepiej usuń, mówi prokuratura

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google Play

Źródło tekstu: wł.