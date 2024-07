Rosja podpalona przez kartę płatniczą. Tego jeszcze nie grali

Rosyjski Sberbank został zmuszony do wycofania swojego produktu finansowego przeznaczonego dla dzieci. Powodem był tęczowy jednorożec.

Jednorożec oburzył parlamentarzystów

Rosyjscy parlamentarzyści zwrócili się do największego banku w kraju, Sberbanku, z prośbą o usunięcie jednorożca w kolorach tęczy z kart bankowych dla dzieci. Argumentują, że „tęczowe symbole” są atrybutem „międzynarodowego ruchu LGBT”.

Apel został skierowany do szefa Sberbanku, Germana Grefa, a Komisja ds. Rodziny, Kobiet i Dzieci w niższej izbie parlamentu (Duma Państwowa) poinformowała, że otrzymała skargi od rodziców, którzy byli „oburzeni” wyglądem kart.

Prosimy, drogi Germanie Oskarowiczu, o uwzględnienie opinii rodziców i posłów naszej komisji w celu zapobiegania naruszeniom rosyjskiego ustawodawstwa i wstrzymanie wydawania Dziecięcej SberKarty z 'tęczowym jednorożcem' — symbolem ruchu LGBT

— cytuje list agencja TASS.

Karta Sberbanku przeznaczona dla dzieci w wieki od 6 do 13 lat była dostępna w siedmiu kolorowych wzorach, w tym właśnie z tęczowym jednorożcem. Od listopada 2023 roku Sąd Najwyższy Rosji uznaje „międzynarodowy ruch LGBT” za zakazaną, ekstremistyczną organizację, pomimo że formalnie taki ruch nie istnieje.

Nowe podejście Rosji do tematu doprowadza do szeregu kuriozalnych sytuacji. W lutym tego roku kobieta z miasta Niżny Nowogród została aresztowana na pięć dni za noszenie tęczowych kolczyków — określona została winną publicznego prezentowania symboli ekstremistycznej organizacji. A wszystko to zaledwie dzień po tym, gdy fotograf z Saratowa stanął przed sądem za pokazanie tęczowej flagi na zdjęciu na Instagramie. Nie brakuje też cenzury w telewizji, rosyjski TNT Music jeszcze w zeszłym roku usunął tęczę z teledysku „God of Music” zespołu Seventeen, zmieniając ją w szarą chmurę.

Wracając zaś do Sberbanku, Internet zawrzał po rekcji rosyjskiego parlamentu. Dni prezesa banku Germana Grefa zdają się policzone w pełnionej przez niego funkcji. Internauci zaś żartują, że rosyjskim dzieciom niedługo nie będzie można oglądać deszczu ze względu na ryzyko tęczy.

