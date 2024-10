Masz konto w PKO BP? Pilna sprawa. Chodzi o najbliższy weekend

PKO Bank Polski zapowiada kolejną przerwę techniczną. W nadchodzący weekend przestanie działać część usług, a do tego zostaną wyłączone wcześniej niż zazwyczaj.

Weekendowe przerwy w PKO BP, których bank potrzebuje na prace techniczne, zdarzają się już co tydzień, a na najbliższą sobotę i niedzielę zapowiedziano kolejne. Zazwyczaj takie operacje zaczynają się po północy, jednak tym razem bank zaplanował prace wcześniej.

Będą dwie nakładające się przerwy, pierwsza potrwa od soboty 19 października już od godz. 22:00 do niedzieli 20 października do godz. 05:00. Późnym wieczorem w sobotę część klientów może próbować korzystać z usług banku – na co więc nie mogą liczyć?

PKO BP: przerwa już od 22:00 w sobotę

Jak podaje PKO BP, w tym czasie wystąpią utrudnienia w dostępie do:

serwisu internetowego iPKO i iPKO biznes,

iPKO i iPKO biznes, aplikacji mobilnej IKO ,

, funkcji otwartej bankowości (Open Banking),

(Open Banking), Infolinii – w zakresie zastrzegania dokumentu tożsamości.

Mogą też wystąpić krótkie przerwy w dostępie do strony informacyjnej www.pkobp.pl.

Druga, niemal równoległa przerwa raczej nie powinna uderzyć w klientów, bo zaczyna się później i dotyczy mniej istotnych w tym czasie spraw. Otóż w niedzielę, 20 października w godz. 01:00-03:30, nie będzie można składać wniosków w iPKO i IKO, z wyjątkiem reklamacji.

Bank apeluje, by wykonać wszystkie ważne transakcje wcześniej. Najważniejsze, że we wskazanych godzinach nie powinno być problemów z płatnościami kartami czy dostępem do bankomatów, co w sobotę późnym wieczorem byłoby odczuwalnym utrudnieniem.

