Alior Bank planuje integrację z T-Mobile Usługi Bankowe. Spowoduje to przerwę w dostępie do bankowości

Na ostatni weekend listopada 2020 roku Alior Bank zaplanował przeprowadzenie połączenia operacyjnego z oddziałem T-Mobile Usługi Bankowe. W związku z zaplanowanymi pracami, systemy oraz większość usług bankowych, zarówno T-Mobile Usługi Bankowe, jak i Alior Banku, będzie czasowo niedostępna.

Przeniesienie danych klientów oddziału T-Mobile Usługi Bankowe do systemów bankowości Alior Banku rozpocznie się w sobotę 28 listopada 2020 roku o godzinie 23:00 i potrwa do niedzieli 29 listopada 2020 roku do godziny 19:00. Dzięki połączeniu operacyjnemu Alior Bank w pełni ujednolici obsługę wszystkich klientów oraz zapewni im skuteczne i przede wszystkim bezpieczniejsze funkcjonowanie systemów bankowych.

Dostępność płatności kartami oraz możliwość wypłaty i wpłaty w bankomatach

Podczas planowanej integracji systemów informatycznych, klienci, zarówno T-Mobile Usługi Bankowe, jak i Alior Banku, będą mogli realizować transakcje kartami w sklepach, punktach usługowych, Internecie oraz wypłacać środki z bankomatów. Dostępna będzie również możliwość wpłacania gotówki we wpłatomatach. Opcja sprawdzania salda w bankomatach będzie w tym czasie niedostępna.

Wyłączona bankowość elektroniczna na czas integracji systemów

Wszystkie systemy bankowości internetowej i mobilnej, zarówno dla klientów Alior Banku (Alior Online, Alior Mobile, Kantor Walutowy, BusinessPro, Alior Giełda), jak i T-Mobile Usługi Bankowe, będą niedostępne.

Wcześniejsze zlecenie istotnych przelewów

Z uwagi na brak dostępu do bankowości elektronicznej, bank zaleca, by klienci planujący zakupy w sklepach internetowych z wykorzystaniem usługi „Płacę z T-Mobile Usługi Bankowe” lub „Płacę z Alior Bankiem” dokonali ich wcześniej (przed przerwą techniczną). W przypadku planów zakupowych podczas przerwy technicznej, bank rekomenduje dokonywanie płatności kartami lub gotówką. Bank zaleca również, aby wszystkie ważne przelewy klienci zlecili, w miarę możliwości, z wyprzedzeniem.

Logowanie do bankowości elektronicznej Alior Banku

Ponadto, bank rekomenduje, aby klienci T-Mobile Usługi Bankowe, którzy dotychczas nie zapoznali się z instrukcją logowania do bankowości elektronicznej Alior Banku, dokonali tej czynności do soboty 29 listopada 2020 roku do godziny 23:00. Instrukcja jest wyświetlana w dotychczasowej bankowości internetowej T-Mobile Usługi Bankowe na ekranie widocznym po zalogowaniu.

Przywrócenie dostępu do systemów bankowych zaplanowane jest na niedzielę 29 listopada 2020 roku na godzinę 19:00. Od tej chwili klienci byłego oddziału T-Mobile Usługi Bankowe będą mogli korzystać z bankowości internetowej i mobilnej Alior Banku (system bankowości elektronicznej T-Mobile Usługi Bankowe nie zostanie przywrócony). Do bankowości Alior Online i Alior Mobile przeniesione zostaną między innymi: historia operacji, zlecenia stałe, szablony płatności, polecenia zapłaty, przelewy odroczone, limity i kody PIN kart płatniczych, statusy kart, powiadomienia o zdarzeniach na rachunkach, wyciągi, historia wiadomości.

Po ujednoliceniu systemów do dyspozycji klientów byłego oddziału T-Mobile Usługi Bankowe, oprócz bankowości elektronicznej Alior Banku, będzie też infolinia 19 502, a od poniedziałku 30 listopada 2020 roku ponad 700 placówek Alior Banku w całej Polsce.

Najważniejsze informacje dotyczące klientów T-Mobile Usługi Bankowe oraz klientów Alior Banku, w związku z planowaną integracją systemów, znajdują się na stronach internetowych dostępnych pod adresem:

T-Mobile Usługi Bankowe - https://www.t-mobilebankowe.pl/integracja-przerwa-techniczna,

Alior Bank – https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2020-11-18-przerwa-w-dostepie-do-banku-integrujemy-systemy.html.

Źródło tekstu: Alior Bank