Alior Bank wprowadza kolejne zdalne rozwiązania dla przedsiębiorców

Alior Bank udostępnił nowy moduł w bankowości internetowej BusinessPro o nazwie Centrum Produktów. Za jego pośrednictwem klienci biznesowi będą mogli samodzielnie wnioskować o produkty bankowe dla swojej firmy oraz składać dyspozycje do aktywnych usług, bez konieczności wizyty w oddziale.

W pierwszej kolejności w Centrum Produktów klienci mogą składać wnioski online o firmowe karty debetowe. Wkrótce Alior Bank rozszerzy funkcjonalność tego modułu o wnioski o otwarcie rachunku pomocniczego, płacowego oraz lokacyjnego wraz z nadaniem wybranym użytkownikom systemu uprawnień do nowo otwartego konta.

Zobacz: Alior Bank: podpis elektroniczny wystarczy, by dostać kredyt do 200 tys. zł

Zobacz: Alior Bank udostępnia katalog nagród dla firm w programie Mastercard Bezcenne Chwile

Staramy się usprawniać usługi i wdrażać technologie, które ułatwiają przedsiębiorcom prowadzenie codziennego biznesu. i kontakt z Alior Bankiem. Nasi klienci coraz chętniej załatwiają sprawy bankowe przez kanały zdalne. Samoobsługowy moduł w bankowości internetowej BusinessPro umożliwia im szybkie i wygodne otwieranie nowych produktów online z dowolnego miejsca na świecie. Autoryzacja wniosku odbywa się za pośrednictwem kodu sms. Jestem przekonany, że nasi klienci z satysfakcją będą korzystać z tego cyfrowego rozwiązania, zwłaszcza teraz, kiedy pandemia wymusza ograniczenie spotkań osobistych.

– powiedział Marek Sołtysiak, Dyrektor Zarządzający Pionem Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku

Uprawnienia do korzystania z Centrum Produktów zostaną automatycznie udostępnione klientom biznesowym na podstawie obowiązujących uprawnień i schematów akceptacji do Modułu Prawnego, który określa prawną relację klienta z bankiem i służy do składania oświadczeń woli drogą elektroniczną. Użytkownicy będą mogli je samodzielnie zaktualizować w zależności od potrzeb firmy. Centrum Produktów opiera się na specjalnym typie schematu akceptacji, zarówno jednoosobowym, jak i wieloosobowym, a także na uprawnieniach polegających na wprowadzaniu, podpisywaniu i wysyłaniu wniosków, w tym ich edycji i usuwaniu przed przekazaniem do banku.

BusinessPro to profesjonalny system bankowości internetowej dla klientów biznesowych Alior Banku, który w pełni wykorzystuje zalety technologii internetowych. Operacje są realizowane w czasie rzeczywistym, a przedsiębiorca otrzymuje aktualne informacje na temat finansów swojej firmy. BusinessPro umożliwia intuicyjną i bezpieczną obsługę rachunków, produktów bankowości transakcyjnej, finansowania handlu i treasury, a dzięki usłudze BankConnect możliwa jest integracja online systemu finansowo-księgowego przedsiębiorstwa z BusinessPro.

Zobacz: ING Bank Śląski i Twisto Payments zainwestowały 17 mln zł w płatności odroczone Twisto Pay

Zobacz: Z Revoluta do Aion Banku. Karol Sadaj dołączył do nowego banku, który ruszy w Polsce w 2021 r.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Alior Bank