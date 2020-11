Google Pay z nowymi funkcjami, na początku w USA

Google prezentuje nową wersję swojego systemu płatności Google Pay. W pierwszej kolejności nowe funkcje poznają jednak mieszkańcy USA.

Większość najpopularniejszego oprogramowania wywodzi się z USA, natomiast w kwestii sprzętu niepodzielnie rządzi Wschodnia Azja. Nic dziwnego, że wszelkie nowinki w pierwszej kolejności pokazują się właśnie tam, a Europa zawsze musi czekać... Tym razem Google przedstawia nową wersję Google Pay. Na ekranie głównym zamiast ostatnich transakcji zobaczymy wykaz miejsc i osób, którym płacimy najczęściej. Google Pay będzie mogło też pokazać promocje i kupony rabatowe do tych miejsc.

Kiedy już klient się gdzieś wybierze, to będzie mógł ze swoimi znajomymi podzielić rachunek. W takiej sytuacji Google Pay zaznaczy kto jeszcze nie wpłacił należnej kwoty. Aplikacja będzie też mogła dokładnie wyliczać ile pieniędzy na co użytkownik wydał. Wśród tych wszystkich nowości nie zabraknie oczywiście klasycznego przeszukania historii transakcji. W przyszłym roku Google we współpracy z amerykańskimi bankami zapewni też otwieranie kont oszczędnościowych. Nowy Google Pay dostępny będzie w pierwszej kolejności w USA. Google nie zamierza gorzej traktować użytkowników systemu iOS - nowy Google Pay będzie dostępny również tam.

