Usługa mojeID i profil zaufany w bankach spółdzielczych SGB

Zobacz: Profil zaufany założyło już 7 milionów Polaków. To będzie rekordowy rok

Już od dziś profil zaufany zakładać i potwierdzać mogą klienci następujących banków SGB:

W kolejnym etapie ma do nich dołączyć 170 placówek.

Dołączenie banków spółdzielczych otwiera kolejny etap w rozwoju profilu zaufanego. Dużo łatwiej będzie go założyć osobom z mniejszych miejscowości, które mają internet, ale nie mają w swojej okolicy punku potwierdzającego PZ. Profil zaufany otwiera drogę do korzystania z e-administracji. Tym samym otwieramy ją dziś dla Polaków, którzy do tej pory mieli do niej utrudniony dostęp.