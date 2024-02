Revolut z nowością dla Polaków. Zarobisz, a się nie narobisz

Revolut wprowadza do Polski kolejną nowość i to jeszcze jedną, która ułatwia pomnażanie zysków bez większego wysiłku. Fintech udostępnia robo-doradcę, który inwestuje w sposób automatyczny. Nowość docenią ci, którzy nie mają na to czasu lub doświadczenia.

Revolut udostępnia w Polsce usługę robo-doradztwa. Nowy produkt Robo-Advisory pozwala oszczędzić czas i inwestować w sposób automatyczny, ale w zgodzie z ustalonym poziomem ryzyka i założonym celem.

Jak zachwala fintech, robo-doradca to dla klientów możliwość inwestowania w zdywersyfikowane portfele bez konieczności aktywnego zarządzania. Usługa może przydać się osobom, które nie mają czasu na analizę i selekcję aktywów do portfela, lub brakuje im doświadczenia w tym zakresie.

Revolut Robo-Advisory – jak to działa?

Pierwszy krok to ustalenie przedziału ryzyka i celów inwestycyjnych. Do tego służy kilka pytań w aplikacji. Na podstawie odpowiedzi klienta robo-doradca proponuje zdywersyfikowany portfel inwestycyjny. W chwili, gdy klient przelewa środki do portfela, są one inwestowane na rynku a w dalszej kolejności monitorowane i zarządzane poprzez automatyczne równoważenie portfela. Minimalna kwota inwestycji potrzebna do utworzenia portfela to 100 euro. Robo-Advisor pobiera opłatę 0,75% w skali roku od wartości portfela (potrącana jest miesięcznie).

Klienci mogą ustawić także przelew cykliczny zasilający ich portfel inwestycyjny w usłudze Robo-Advisory. Pozwala to na regularne zwiększanie portfela o dodatkowe środki, w określonej kwocie, czasie i częstotliwości, co m.in. uśrednia ceny zakupu (zmniejsza wpływ zmienności cen na rynku).

Robo-Advisor automatycznie monitoruje i równoważy portfel w zależności od zmian na rynku (wyników osiąganych przez aktywa wchodzące w skład portfela), a także okresowo sprawdza, czy preferencje klienta dotyczące ryzyka i docelowa alokacja aktywów w portfelu nie uległy zmianie.

Na tym możliwości nowego rozwiązanie się nie skończą. Revolut zdradził, że pracuje obecnie nad tym, by jeszcze bardziej poszerzyć możliwości inwestowania w ramach usługi Robo-Advisory i udostępnić klientom kolejne produkty inwestycyjne.

Usługa Robo-Advisory jest dostępna dla klientów w najnowszej wersji aplikacji Revolut.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Revolut

Źródło tekstu: Revolut