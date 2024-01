Revolut wprowadza międzynarodowe przelewy na telefon

Revolut wprowadził usługę Mobile Wallets, która umożliwia szybkie i wygodne przesyłanie pieniędzy na zagraniczne portfele cyfrowe. Na początek fintech proponuje dwa dość egzotyczne kierunki, ale z czasem ich liczba ma się zwiększyć.

Portfele cyfrowe stają się dominującą i najszybciej rosnącą formą płatności na świecie, co dotyczy także przelewów międzynarodowych. Wprowadzona przez Revolut usługa Mobile Wallets ma zapewniać szybki, prosty i wygodny proces przesyłanie pieniędzy na zagraniczne portfele cyfrowe. Wystarczy wpisać imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon, by środki znalazły się u odbiorcy, często niemal natychmiast (do 20 sekund), po drugiej stronie globu.

Jak podkreśla Revolut, bezpośredni przelew na portfel cyfrowy to potencjalnie mniejsze ryzyko, że kwota utknie w którymś z banków pośredniczących, jak ma to czasem miejsce w przypadku tradycyjnych przelewów.

Na start… Kenia i Bangladesz

Klienci Revolut w Europie mogą korzystać z usługi Mobile Wallets, aby wysyłać środki ze swojej aplikacji Revolut bezpośrednio na dwa pierwsze portfele cyfrowe: M-Pesa (do Kenii) i bKash (do Bangladeszu). Fintech zapewnia, że kolejne portfele i kraje pojawią się niebawem. Usługa jest kierowana zarówno do osób pracujących za granicą i przesyłających pieniądze do domu, jak i studentów uczących się za granicą i potrzebujących finansowej łączności z rodziną.

Portfele cyfrowe cieszą się uznaniem zarówno w krajach Azji, Afryki, jak i obu Ameryk. Przykładem jest właśnie M-Pesa (57 mln klientów) i jej pozycja w Kenii oraz bKash (70 mln klientów) i jego popularność w Bangladeszu.

Usługa Mobile Wallets i przelewy na zagraniczne portfele cyfrowe to alternatywa dla międzynarodowych przelewów bankowych i przesyłania gotówki „z okienka, do okienka”, co bywa kosztowne. Ma to szczególne znaczenie w tych krajach, gdzie wiele osób nie posiada konta bankowego, natomiast używa bardziej lub mniej zaawansowanego telefonu (obowiązuje regulamin usługi).

Mobile Wallets Polakom może się też przydać

Choć z perspektywy polskich klientów nowa funkcja jest na obecnym etapie niezbyt przydatna, Revolut wskazuje, że istnieje potencjał na jej wykorzystanie. Wielu Polaków mieszka, pracuje lub uczy się za granicą. Liczba klientów Revolut w Polsce otrzymujących przelewy zagraniczne w ujęciu rocznym wzrosła w 2023 roku o 36%, liczba przelewów o 39%, a ich wartość o 29%. Najpopularniejszymi krajami, z których przychodziły transfery do Polski, to: Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Irlandia i Norwegia.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Revolut