Nowość w Banku Pocztowym: Odzyskaj hasło do bankowości internetowej w 3 minuty

Bank Pocztowy wprowadził nowe rozwiązanie, które ma ułatwić życie klientom korzystającym z bankowości internetowej. Od grudnia 2024 roku można samodzielnie odzyskać dostęp do swojego konta i ustawić nowe hasło online – bez dzwonienia na infolinię i wizyty w placówce. Wystarczy zaledwie kilka minut i prosty formularz.

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec z czekaniem na infolinii

Do tej pory odzyskanie hasła do bankowości internetowej Banku Pocztowego wymagało kontaktu z infolinią lub wizyty w oddziale. To generowało długie czasy oczekiwania i dodatkowe formalności. Nowe rozwiązanie to bezpośrednia odpowiedź na potrzeby klientów, którzy zgłaszali chęć załatwienia tej sprawy szybciej i wygodniej.

Jak odzyskać hasło online?

Proces odzyskiwania hasła jest prosty i intuicyjny:

na stronie logowania do bankowości, pod oknem do wpisywania danych, znajduje się formularz "Odzyskaj hasło",

po wprowadzeniu numeru NIK, system weryfikuje dane i prosi o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego,

na podany adres e-mail wysyłany jest kod weryfikacyjny,

następnie należy odpowiedzieć na 5 pytań dotyczących posiadanych produktów bankowych i potwierdzić dane kodem SMS,

na koniec klient otrzymuje SMS z jednorazowym hasłem, umożliwiającym zalogowanie się do bankowości internetowej.

Szybko, wygodnie i bezpiecznie

Cały proces nie powinien zająć więcej niż 3 minuty, pozwalając zaoszczędzić czas oraz uniknąć zbędnych formalności. Nowe rozwiązanie wpisuje się w strategię cyfryzacji Banku Pocztowego, która zakłada usprawnienie procesów i dostosowanie ich do nowoczesnych standardów.

Wprowadzenie funkcji samodzielnego odzyskiwania dostępu do bankowości internetowej i zmiany hasła jest bezpośrednią odpowiedzią na sygnały płynące od naszych klientów. Do tej pory Infolinia Banku otrzymywała około 400 zgłoszeń dziennie dotyczących tego tematu. Dzięki nowej funkcjonalności klienci mogą zaoszczędzić czas, realizując te czynności samodzielnie, bez konieczności wizyty w placówce lub oczekiwania na połączenie z konsultantem.

– powiedziała Sylwia Kisielewska, Dyrektor Departamentu Customer Experience Banku Pocztowego

Bank Pocztowy stale rozwija swoją ofertę i wprowadza rozwiązania, które ułatwiają klientom codzienne bankowanie. Odzyskiwanie hasła online to kolejny krok w kierunku zwiększenia komfortu i satysfakcji użytkowników.

Zobacz: Bank Pocztowy z ważną nowością. Chodzi o bezpieczeństwo

Zobacz: Alior Mobile jeszcze lepszy. Nowe funkcje ułatwią Ci zarządzanie finansami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com, Bank Pocztowy

Źródło tekstu: Bank Pocztowy