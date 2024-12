Alior Mobile jeszcze lepszy. Nowe funkcje ułatwią Ci zarządzanie finansami

Alior Bank ulepszył swoją aplikację mobilną, dodając do niej nowe funkcje. Powinny sprawić które sprawią, że zarządzanie finansami będzie jeszcze prostsze i wygodniejsze.

Dalsza część tekstu pod wideo

Alior Bank podaje, że z aplikacji Alior Mobile korzysta już ponad 1,2 mln użytkowników. To o 19% więcej niż jeszcze rok temu. Narzędzie to jest konsekwentnie aktualizowane, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz wprowadzenie nowych funkcji i udogodnień dla klientów banku.

Poprzez wprowadzanie nowych funkcji do zarządzania finansami, zapewniamy naszym klientom nie tylko większą wygodę i komfort korzystania z aplikacji, ale także lepsze monitorowanie wydatków oraz planowanie budżetu. Zależy nam na tym, aby każdy użytkownik mógł w pełni kontrolować swoje finanse, podejmować świadome decyzje i cieszyć się większym poczuciem bezpieczeństwa finansowego.

– powiedział Wojciech Dubiel, dyrektor Działu Produktu Alior Mobile w Alior Banku

Co nowego w Alior Mobile?

W najnowszej aktualizacji Alior Mobile pojawiły się trzy istotne rozwiązania:

"Moje sprawy" – funkcja pozwala na zadawanie pytań o produkty, analizowanie danych osobowych oraz przekazywanie sugestii dotyczących aplikacji bezpośrednio z poziomu smartfonu. Dodatkowo, klienci mogą składać wnioski o opinie banku bez konieczności odwiedzania oddziału.

Odświeżona historia transakcji. Nowy wygląd, filtry i podsumowania, dzięki którym łatwiej można przeanalizować swoje wydatki i wpływy.

Limity płatności w jednym miejscu. Użytkownicy mogą teraz sprawdzić ich wysokość i zmieniać je bez konieczności logowania się do bankowości internetowej.

Więcej informacji na temat aplikacji Alior Mobile można znaleźć pod tym adresem.

Zobacz: Alior Bank ostrzega. Lepiej posłuchaj, bo dotyczy to każdego

Zobacz: PKO BP przedstawił ważne zasady. Każdy klient powinien zanotować

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Alior Bank