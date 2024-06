Alior Bank ostrzega. Lepiej posłuchaj, bo dotyczy to każdego

Kody QR stały się jednym ze stałych elementów naszej codzienności. Pod tym niewielkim kwadratem może kryć się wiele przydatnych informacji, ale również zagrożeń dla naszych danych czy pieniędzy. Przed tym ostatnim ostrzega wszystkich Alior Bank.

Kody szybkiej odpowiedzi, QR (Quick Response), to dwuwymiarowe kody "kreskowe", które zrewolucjonizowały sposób, w jaki łączymy się z informacjami. Japoński wynalazek sprzed 30 lat stał się wszechobecny w naszym codziennym życiu.

Kody QR są bardzo użyteczne ze względu na ich prostotę i wszechstronność. Mogą przechowywać różnego rodzaju dane, od adresów URL, przez dane kontaktowe, po informacje o lokalizacji. Są też bardzo łatwe w użyciu łatwe w użyciu – wystarczy skierować aparat smartfonu na kod, aby błyskawicznie uzyskać dostęp do treści online.

Kody QR – wygoda, ale i zagrożenie

Zastosowanie kodów QR jest szerokie, ale niosą one ze sobą również zagrożenia. Dopóki nie zeskanujemy danego kodu, to tak naprawdę nie wiemy, co się pod nim kryje. Fakt ten coraz chętniej wykorzystują przestępcy, którzy czyhają na nasze dane i pieniądze. Fałszywe kody QR mogą prowadzić do złośliwych witryn lub zainicjować pobranie na nasze urządzenie niebezpiecznej aplikacji.

Jedną z metod działania oszustów jest tak zwany quishing. Polega on na wykorzystaniu kodów QR do kradzieży danych logowania lub finansowych. A to w skrajnym przypadku może się zakończyć nawet opróżnieniem naszych kont bankowych czy drenażem kart kredytowych.

Nie daj się okraść!

Alior Bank ostrzega przed zagrożeniami płynącymi ze strony fałszywych kodów QR. Aby ochronić się przez quishingiem, warto się stosować do wymienionych poniżej wskazówek:

nie podawaj danych do logowania do bankowości na stronach otwartych przez kod QR,

uważaj na podejrzane promocje dostępne po zeskanowaniu kodu QR,

zablokuj dostęp do aparatu dla zewnętrznych aplikacji,

zanim zeskanujesz kod QR w przestrzeni publicznej, upewnij się, że nie jest fałszywy,

jeśli masz podejrzenie, że Twoje wrażliwe dane zostały skradzione, jak najszybciej poinformuj o tym swój bank i zgłoś sprawę na policję.

Kody QR są potężnym narzędziem w erze cyfrowej, ale jak każda technologia, mogą być wykorzystywane zarówno do dobrych, jak i do złych celów. Należy być tego świadomym i korzystać z nich mądrze, aby czerpać korzyści, jednocześnie chroniąc się przed potencjalnymi zagrożeniami.

