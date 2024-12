Podpisywali umowy i szybko żałowali. Polacy wykiwani na 47 mln zł

Dalsza część tekstu pod wideo

Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę przestępczą, która trudniła się lichwą. W sumie oszukano co najmniej 8 tys. osób na kwotę aż 47 mln zł. O sprawie informuje Rzeczpospolita.

Kilka dni temu doszło do zatrzymania 14 osób należących do zorganizowanej grupy przestępczej. Ta zajmowała się udzielaniem lichwiarskich pożyczek. Za cel wzięli sobie przede wszystkim osoby w trudniej sytuacji finansowej.

Z ofiarami podpisywali między innymi umowy na sprzedaż i najem tego samego przedmiotu (np. sprzętu RTV), a także udział w kursie językowym. Kwoty comiesięcznych zobowiązań znacząco przekraczały dopuszczalne prawem limity.

W ten sposób oszuści stworzyli maszynkę do zarabiania pieniędzy. Oszukani nie tylko płacili odsetki od zaciągniętych zobowiązań, ale również comiesięczny abonament, wynikający ze wspomnianych umów. Niektórzy zaciągali pożyczki na kwotę 600 zł, a finalnie spłacali nawet 6 tys. zł.

Klienci byli celowo dobierani spośród osób o niskich dochodach, często w trudnej sytuacji życiowej, co do których zachodziło domniemanie, że nie będą w stanie jednorazowo spłacić żądnej kwoty odkupu, a tym samym będzie istniała podstawa do domagania się świadczenia okresowego w postaci zapłaty za najem i kurs językowy przez jak najdłuższy czas.