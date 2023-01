Mafia VAT-owska. Wyłudzili ponad 1,5 mld zł na fikcyjnej elektronice

Ponad 1,7 tys. firm uczestniczyło w fikcyjnym obrocie elektroniką. Skarb Państwa mógł stracić na tym nawet 1,5 mld zł.

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało kolejne 10 osób, które uczestniczyły w fikcyjnym obrocie sprzętem elektronicznym i w ten sposób wyłudzały VAT. Proceder trwał przez kilka lat i naraził Skarb Państwa na starty nawet 1,5 mld zł — informuje Bankier.pl.

Wyłudzali VAT na elektronice

Proceder miał trwać od 2014 do grudnia 2018 roku. Uczestniczyło w nim w sumie ponad 1,7 tys. firm, z czego prawie 500 było zarejestrowanych za granicą. Fikcyjne podmioty wystawiały fałszywe faktury, dzięki czemu obniżały wartość należnego podatku. Chodzi głównie o takie sprzęty jak: telewizory, telefony komórkowe, tablety i karty pamięci.

W minionym tygodniu w Warszawie, Wrocławiu i Bydgoszczy oraz w innych miejscowościach w woj. mazowieckim i woj. kujawsko-pomorskim funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymali kolejnych 10 osób

- mówi podinsp. Iwona Jurkiewicz, Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji.

Przy okazji funkcjonariusze przeszukali 30 miejsce zamieszkania, gdzie zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgowa, komputery oraz zewnętrzne nośniki pamięci. W jednym z lokali dodatkowo znaleźli profesjonalną uprawę grzybów halucynogennych, w tym już wysuszone grzyby.

To już ósme zatrzymanie w tej sprawie. W sumie podejrzanych do tej pory było 120 osób. Wszystkim zatrzymanym postawione zostaną zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz przestępstw karno-skarbowych, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec jednego z zatrzymanych, który według śledczych odgrywał kluczową rolę w oszustwie, zastosowano 3-miesięczny areszt. Wobec pozostałych dziewięciu osób nie zdecydowano się na podobny krok.

