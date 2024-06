PKO BP ma pilny komunikat. Dotyczy płacenia kartą

PKO BP przestrzega i zarazem instruuje swoich klientów, jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej zarówno w sklepach stacjonarnych, internecie, jak i przy bankomatach. O czym warto pamiętać?

Chociaż płatności kartą uchodzą za bezpieczne, to jednak trzeba mieć się na baczności i zwracać uwagę na kilka kwestii. Odrobina uwagi może uchronić nas przez ewentualną utratą pieniędzy. Uwagę na to zwrócił też PKO Bank Polski, który poinstruował swoich klientów, jak bezpiecznie korzystać z kart płatniczych.

PKO ostrzega, jak bezpiecznie korzystać z karty

PKO BP, w swoim najnowszym komunikacie, radzi swoim klientom, jak powinni korzystać z kart płatniczych i na co zwrócić uwagę, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo. Chociaż wiele porad wydaje się oczywista i większość osób powinno wiedzieć o takich rzeczach, to jednak warto jeszcze raz o tym przypomnieć, bo czasami w pośpiechu można zapomnieć nawet o podstawach.

Wypłaty z bankomatów

W przypadku wypłat z bankomatów PKO BP zwraca na takie kwestie, jak dobre oświetlenie i widoczność bankomatu. Zdaniem banku powinniśmy też przyjrzeć się, czy na urządzeniu nie ma podejrzanych elementów, nawet pojemników na ulotki.

Przyjrzyj się szczelinie czytnika na kartę – tam oszuści mogą instalować tzw. skimmery, czyli nakładki, które „czytają” karty. Klawiatura urządzenia powinna być płaska, bez wyraźnie odstających elementów.

- pisze PKO BP.

PKO poleca też zasłaniać dłonią klawiaturę w momencie wpisania PIN-u i kwoty transakcji. Jeśli coś budzi nasze wątpliwości, to powinniśmy zrezygnować z transakcji i swoje niepewności zgłosić do banku.

Płatność w sklepie

Jeśli chodzi o płatności internetowe, to PKO BP przypomina, że nasze imię i nazwisko, numer karty i kod CVV2 wystarczą, aby zapłacić w sieci. Dlatego pod żadnym pozorem nie powinniśmy ich nigdzie udostępniać, np. dają kartę sprzedawcy lub kelnerowi. To pracownik powinien podejść do nas z terminalem.

Upewnij się, że podczas płatności nikt nie widzi Twojego PIN-u, który wpisujesz na terminalu płatniczym. Po użyciu karty w terminalu niezwłocznie ją schowaj

- przestrzega bank.

Płatność w internecie

Jeśli z karty zamierzamy korzystać przy płatnościach internetowych, to zdaniem banku nie powinniśmy podawać swoich danych w sklepach, które mogą budzić nasze wątpliwości. Nie należy też podawać ich bezpośrednio na stronie sklepu, ponieważ bezpieczniejsze jest skorzystanie z bramek płatniczych, np. PayU oraz Dotpay. Pod żadnym pozorem nie należy też zdradzać PIN-u do karty, bowiem ten nie jest wymagany do przeprowadzenia transakcji. Warto też pamiętać o ustawieniu limitów transakcji internetowych.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: PKO BP