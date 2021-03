Grupa Comperia.pl zanotowała w 2020 r. ponad czterokrotny wzrost zysków

Giełdowa Grupa Comperia.pl opublikowała raport za 2020 rok. Pomimo kryzysu i mniejszych przychodów niż rok wcześniej, kluczowe wskaźniki, takie jak EBITDA i zysk netto, znacznie wzrosły.

Comperia.pl S.A. to pierwsza polska porównywarka finansowa założona w 2007 roku. Od 2011 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych, zatem regularnie publikuje raporty giełdowe. Spółka właśnie opublikowała raport roczny za 2020 r.

Przychody Comperia.pl w 2020 r. wyniosły 23,6 mln zł, a zysk netto 1,2 mln zł, porównując do 0,23 mln zł w 2019 r. Tym samym o blisko 25 proc. spadły koszty działalności – przede wszystkim te przeznaczone na usługi obce.

Spadek kosztów zewnętrznych wynika z dwóch powodów – po pierwsze epidemia koronawirusa i związana z nią mniejsza akcja kredytowa instytucji finansowych spowodowały, że mniej wydawaliśmy na pozyskanie klienta. Po drugie, klientów pozyskiwaliśmy znacznie efektywniej. Wydaliśmy mniej na reklamę, jednocześnie znacznie zwiększając np. liczbę wejść na nasze strony Comperia.pl czy ComperiaLead.pl

– tłumaczy Wojciech Małek, członek zarządu Comperia.pl S.A.

Jak wynika z raportu giełdowego, EBITDA Grupy wyniosła 2 010 tysięcy PLN, co stanowi wzrost o 59 proc. wobec roku poprzedniego (EBITDA Grupy za 2019 to 1 266 tys. złotych). Zysk netto zwiększył się ponad czterokrotnie do poziomu 1 201 tysięcy złotych. Grupa ma całkowicie spłacone zadłużenie kredytowe, a inwestycje sfinansowane zostały z bieżącego cash flow.

Spółka posiada nie tylko liczne porównywarki finansowe, takie jak flagowa Comperia.pl, eHipoteka.com, Banki.pl. Jest też właścicielem Telepolis.pl.

Coraz większe znaczenie ma fintechowa odnoga Grupy Comperia.pl. Platforma ComperiaRaty dopasowuje kredyt lub pożyczkę, a wkrótce również płatność odroczoną. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), platforma łączy potencjalnych klientów usług finansowych z najlepszymi ofertami finansowymi. W czwartym kwartale 2020 podpisano umowy z bankami BNP Paribas oraz InBank, które weszły na platformę jako kredytodawcy. Udało się też nawiązać pierwsze partnerstwa z sektorem ecommerce, m.in. ze sklepem Airpress.pl i Kliniki.pl.

O 34 proc. względem roku 2019 wzrosły przychody multiagencji Comperia Ubezpieczenia.

W 2021 rok będziemy kontynuować działania mające zwiększyć skalę biznesu w naszej obecnej sieci. Podejmiemy inicjatywy w celu pozyskiwania i obsługi klienta przez własne zasoby Grupy. Będziemy też zwiększać sieć agentów

– mówi Wojciech Małek.

Comperia.pl S.A. rozwija też bezpośrednie kanały sprzedaży usług finansowych, pośrednictwo w sprzedaży usług ratalnych (wspomniane ComperiaRaty) czy działalność ubezpieczeniową (Comperia Agent).

