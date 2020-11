BLIK podsumowuje 3Q2020: 6 milionów aktywnych użytkowników 110 mln transakcji o wartości prawie 15 mld zł

W trzecim kwartale 2020 roku użytkownicy BLIKA zrealizowali 110 mln transakcji o wartości 14,6 mld zł. Wciąż królują zakupy w Internecie, ale na popularności zyskują coraz więcej przelewy na numer telefonu BLIK.

Trzeci kwartał roku obejmuje dwa wakacyjne miesiące i zwykle jest okresem pewnego ustabilizowania dynamiki wzrostu transakcji, jednak ten rok jest specyficzny z uwagi na pandemię. W tym czasie odnotowano duże wzrosty liczby transakcji we wszystkich kanałach oraz istotny przyrost osób, które aktywnie korzystają z BLIKA. W miesiącach lipiec - wrzesień tego roku wykonali oni 110 mln transakcji, dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Prawie 78 mln z nich to te zrealizowane w Internecie – to również dwukrotny wzrost rok do roku i 70% wszystkich transakcji w trzecim kwartale.

Ten rok będzie z pewnością przełomowy dla polskiego e-commerce. Handel w sieci zastąpił wielu osobom ten tradycyjny. Nawet odmrożenie gospodarki i powrót do normalnego funkcjonowania sklepów w okresie przed i powakacyjnym, nie spowodowały odpływu kupujących w sieci. Naszym zdaniem, zostaną oni już na stałe i coraz chętniej będą kupować online.

– Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA

Użytkownicy zrealizowali w trzecim kwartale rekordowe 13 mln przelewów na numer telefonu BLIK – to wzrost aż o 200% w stosunku do pierwszych analogicznego okresu ubiegłego roku i 46% więcej niż w drugim kwartale tego roku.

Przelewy na numer telefonu BLIK stają się prawdziwym hitem, coraz więcej osób uznaje, że jest to najszybszy i najbezpieczniejszy, a jednocześnie bardzo prosty sposób przekazywania sobie pieniędzy. Dodatkowo, wszelkie rodzaje bezgotówkowych rozliczeń są w czasie pandemii ważnym elementem utrzymywania dystansu. Zauważamy także dynamiczny wzrost liczby transakcji w tradycyjnych terminalach, co również jest potwierdzeniem odchodzenia od obrotu gotówkowego.

– skomentował Dariusz Mazurkiewicz

Liczba transakcji w tradycyjnych terminalach płatniczych wzrosła rok do roku o 98%. Było ich niemal 12 mln, czyli o 42% więcej niż w drugim kwartale. Pokazuje to, że osoby, które regularnie płacą BLIKIEM w sieci oraz rozliczają się w ten sposób ze znajomymi, chętniej wybierają tę formę płatności również w stacjonarnych sklepach. Trzeci kwartał przyniósł także duży wzrost liczby wypłat z bankomatów – było ich 7,5 mln, czyli o 36% więcej niż w okresie od kwietnia do czerwca. To z pewnością także efekt zniesienia lockdownu w okresie wakacyjnym.

Średnia liczba transakcji dziennie w trzecim kwartale wyniosła prawie 1,2 miliona, a w rekordowym dla kwartału dniu było ich ponad półtora miliona. Średnia wartość transakcji BLIKIEM w tym czasie to 133 zł, natomiast łączna wartość wyniosła 14,6 mld zł. Najwięcej, bo aż 8,5 mld, to wydatki w Internecie.

Ponad 6 mln aktywnych użytkowników BLIKA

Liczba osób, które aktywnie korzystają z BLIKA wzrosła przez kwartał o blisko 600 tys., osiągając 6 mln. Przyjęto, że aktywnym użytkownikiem jest osoba, która zrealizuje przynajmniej jedną transakcję w miesiącu. Nie brano pod uwagę użytkowników, którzy wykonywali wyłącznie przelewy na numer telefonu, nie korzystając z innych kanałów płatności BLIKIEM.

BLIK to ogólnokrajowy, powszechny standard płatności, który wykorzystuje najnowocześniejsze technologie. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 90% wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP), który stale rozwija możliwości BLIKA tak, aby system był jak najbardziej funkcjonalny dla jego użytkowników. Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. Z BLIKA mogą korzystać również klienci Getin Banku, Banku Pekao S.A., BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, Nest Banku, Banku Pocztowego i banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej, a także w Banku BPS i bankach spółdzielczych Grupy BPS.

Źródło tekstu: Polski Standard Płatności