Tej siły nie powstrzymacie. BLIK ma nieoczekiwanego partnera

BLIK i Revolut mają połączyć siły. Dzięki temu klienci fintechu otrzymają możliwość płacenia 6-cyfrowymi kodami. Dla Polskiego Standardu Płatności to ogromna szansa.

Polacy uwielbiają BLIKa. Tylko w pierwszej połowie 2024 roku wykonaliśmy za jego pomocą ponad 1,1 mld operacji. To aż o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to średnio aż 6,1 mln transakcji dziennie. W sumie w pierwszym półroczy wydaliśmy BLIKiem aż 157,8 mld złotych.

Takie statystyki mówią same za siebie. Jednak system płatności to twór typowo polski. Nie działa w Niemczech, Francji czy Hiszpanii. To wkrótce może się zmienić, bo Polski Standard Płatności, czyli operator BLIKa, chce nawiązać współpracę z Revolutem — pisze Rzeczpospolita.

BLIK i Revolut łączą siły

Obie firmy na razie milczą na ten temat. Rozmowy o potencjalnej współpracy miały być prowadzone od lat, ale w ostatnim czasie sporo zaczęło się w tym temacie dziać. W ramach kolaboracji, prawdopodobnie jeszcze przed końcem tego roku, klienci Revoluta, otrzymają możliwość płacenia za pomocą 6-cyfrowych kodów. Dla Polskiego Standardu Płatności byłaby to ogromna szansa na szybką, międzynarodową ekspansję.

Wdrożenie BLIKa w Revolut jest podobno na wczesnym etapie. Z informacji wynika, że w przypadku takiej nowości zazwyczaj testy zaczynają się od pracowników firm. W dalszej kolejności nowość udostępniana jest rodzinom i znajomym, a dopiero wtedy ruszają beta-testy z udziałem klientów. Jednak w tym przypadku nie rozpoczął się nawet jeszcze pierwszy etap.

Początkowo BLIK miałby zostać udostępniony jedynie polskim klientom Revoluta, których w tym roku ma być ponad 4 mln (jesteśmy dla fintechu trzecim największym rynkiem). Natomiast nie można wykluczyć, że w przyszłości się to zmieni i usługa trafi także do klientów międzynarodowych. Polski Standard Płatności od dawna marzy o światowej ekspansji. Już teraz nieśmiało wchodzi na rynki rumuński i słowacki, ale celem jest zaistnienie w państwach z największym potencjałem e-commerce, czyli w Niemczech, Francji, Włoszech czy też Hiszpanii.

