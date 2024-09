Bank Pocztowy z nowością w ofercie. 49 zł na rok i masz spokój

Bank Pocztowy ostatnio wprowadził różne rodzaje ubezpieczeń do swojej oferty. Zgodnie z zapowiedzią, bank ma już w aplikacji ubezpieczenia NNW szkolne.

Niedawno pisaliśmy o tym, że Bank Pocztowy poszerzył swoją ofertę o ubezpieczenia online. Dzięki współpracy z Allianz, klienci mogą wykupić ubezpieczenie domu, auta, podróżne oraz w końcu i to najbardziej pożądane na początku września - szkolne.

Ubezpieczenie szkolne - dla kogo konkretnie?

Dostawcą ubezpieczeń NNW szkolnych jest Allianz. Ochroną ubezpieczenia z oferty Banku Pocztowego, objąć można dzieci uczęszczające do żłobka, przedszkola i szkoły, które mają nie więcej niż 25 lat. Do wyboru mamy cztery warianty ze składką od 49 złotych do 257 złotych rocznie. Oferty różnią się od siebie sumą ubezpieczenia, czyli kwotą, od której będzie liczona wypłata za procentowy uszczerbek na zdrowiu, jaką ubezpieczyciel wypłaci w razie nieszczęśliwego wypadku. Kwota ta mieści się w przedziale od 20 tysięcy do 80 tysięcy złotych. Dodatkowo, ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji. W droższych wariantach możliwe są także świadczenia medyczne, a nawet opiekuńcze.

Ubezpieczenie szkolne - jak skorzystać?

Aby skorzystać z jakiegokolwiek ubezpieczenia w Banku Pocztowym, wystarczy wejść na stronę internetową, zalogować się w bankowości elektronicznej, lub aplikacji mobilnej. Tam, w kilku krokach można sfinalizować zakup wybranej polisy ubezpieczeniowej. Aby zakupić polisę, nie trzeba być klientem banku. Sprzedawana jest ona także klientom spoza instytucji.

Bank Pocztowy to nie jedyny bank, który ma w swojej ofercie ubezpieczenia szkolne. Znajdziemy je także w VeloBanku, BNP Paribas, ING oraz PKO BP.

