Bank Pocztowy z nowością. Możesz skorzystać w aplikacji

Bank Pocztowy rozszerzył swoją ofertę o ubezpieczenia online. Dzięki współpracy z ubezpieczycielem Allianz klienci mogą teraz w prosty sposób wykupić ubezpieczenie domu, samochodu, podróżne, a wkrótce także szkolne.

Wszystkie ubezpieczenia oferowane przez Bank Pocztowy są dostępne w pełni zdalnie, bez konieczności odwiedzania placówek bankowych. Aby skorzystać z oferty, wystarczy wejść na stronę internetową Banku Pocztowego lub zalogować się do bankowości internetowej albo aplikacji mobilnej, gdzie w kilku krokach można sfinalizować zakup polisy.

Bank Pocztowy rozszerzył ofertę produktów oferowanych w kanałach zdalnych o ubezpieczenia TUiR Allianz Polska, takie jak:

Ubezpieczenie domu lub mieszkania „Mój Dom”,

„Mój Dom”, Ubezpieczenie komunikacyjne „Mój Samochód”,

„Mój Samochód”, Ubezpieczenie podróżne „Moja Podróż”,

„Moja Podróż”, Ubezpieczenie szkolne „Strefa NNW Szkolne” (dostępne wkrótce).

Klienci Banku Pocztowego mogą nabyć ubezpieczenia poprzez bankowość elektroniczną oraz aplikację mobilną. Wystarczy, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej i w Markecie Cyfrowym wybiorą odpowiednią ofertę. Nie trzeba być jednak klientem Banku Pocztowego, by skorzystać z nowości – mogą to być osoby odwiedzające stronę banku.

Teraz nasi klienci oraz osoby odwiedzające stronę internetową Banku Pocztowego mogą w prosty sposób nabyć potrzebne polisy bez wychodzenia z domu. Wystarczy przejść do zakładki „Ubezpieczenia”, gdzie dostępna jest pełna oferta

– informuje Joanna Moskalik, Dyrektor Departamentu Produktów Detalicznych i Usług Płatniczych Banku Pocztowego.

Po kliknięciu w wybrany rodzaj ubezpieczenia klient w ciągu kilku minut może zdalnie sfinalizować zakup polisy. Osoby potrzebujące wsparcia mogą pozostawić swój numer telefonu, na który oddzwoni konsultant Allianz.

