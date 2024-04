Bank Pocztowy nadrabia zaległości. Nowość w aplikacji przyda się każdemu

Klienci Banku Pocztowego znajdą nową funkcję w aplikacji mobilnej banku. Mogą oni dzięki temu z jej poziomu dodać swoje karty płatnicze bezpośrednio do portfeli Google Play czy Apple Pay.

Apple Pay i Google Pay to dwa z czterech portfeli cyfrowych, które Bank Pocztowy udostępnia swoim klientom. Dotychczas dodanie karty płatniczej do wybranego portfela (tokenizacja karty) była możliwa jedynie za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji, takiej jak Portfel Google czy Portfel Apple. Tam klient musiał samodzielnie wprowadzić dane karty (ręcznie lub poprzez zrobienie jej zdjęcia), a potem wykonać dodatkowe uwierzytelnienie kodem SMS lub poprzez kontakt telefoniczny z bankiem. Teraz to się zmienia (dla dwóch portfeli), ponieważ kartę płatniczą można szybko i wygodnie dodać do portfeli Google'a czy Apple'a bezpośrednio z aplikacji mobilnej Banku Pocztowego.

Naszym celem jest zapewnienie klientom jak największej wygody i łatwości w korzystaniu z usług Banku Pocztowego. Dzięki nowej funkcjonalności nasi klienci detaliczni oraz małych firm i agrobiznesu, mogą przekształcić swoje karty debetowe i kredytowe w formę cyfrową (tzw. token). Dodanie kart płatniczych do portfeli cyfrowych będzie od teraz łatwiejsze i szybsze, ponieważ nastąpi bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej Banku i wyeliminuje tym samym konieczność ręcznego wprowadzania danych przez klientów. Nowa funkcjonalność znacznie ułatwi Klientom rozpoczęcie korzystania z płatności mobilnych np. przy użyciu telefonu lub innego urządzenia (tablet, zegarek itp.) i pozytywnie wpłynie na doświadczenie klienta przy dokonywaniu transakcji płatniczych w sklepach stacjonarnych a także podczas zakupów online.

– poinformowała Agata Jelonek, Naczelnik Wydziału Rozwoju Usług Płatniczych Banku Pocztowego

Tokenizacja kart płatniczych jest dostępna dla:

Apple Pay i Google Pay – w aplikacji Pocztowy i zewnętrznych aplikacjach dostawców portfeli cyfrowych,

i – w aplikacji Pocztowy i zewnętrznych aplikacjach dostawców portfeli cyfrowych, Garmin Pay i Xiaomi Pay – tylko w zewnętrznych aplikacjach dostawców portfeli cyfrowych.

Jak dodać kartę do Google Pay lub Apple Pay?

W celu dodania karty płatniczej do portfela cyfrowego, należy:

zalogować się do aplikacji mobilnej Pocztowy,

przejść do zakładki Karty,

wybrać kartę, którą chcemy dodać do portfela,

kliknąć przycisk "dodaj do Portfela Apple" lub "dodaj do GPay".

Źródło zdjęć: Bank Pocztowy

Źródło tekstu: Robson90 / Shutterstock.com, Bank Pocztowy