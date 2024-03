Bank Pocztowy zdradza liczby. Polacy uwielbiają tę funkcję

System płatności Blik został uruchomiony w 2015 roku, zarządzany jest przez spółkę Polski Standard Płatności. Na koniec 2023 roku liczba aktywnych użytkowników Blika wyniosła blisko 15,8 mln osób. Od początku działania systemu wykonano ponad 4,5 mld transakcji wartych 614,4 mld zł. Płatności Blik są również coraz bardziej popularne wśród klientów Banku Pocztowego.

Blik, czyli polski standard płatniczy umożliwiający szybkie i bezpieczne dokonywanie płatności mobilnych, od 2020 roku cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród klientów Banku Pocztowego. Od czasu wprowadzenia Blika w Banku Pocztowym klienci wykonali prawie 10 milionów tego typu płatności. Kontynuując rozwijanie oferty usług finansowych oraz dostępu do nowoczesnych narzędzi płatniczych, Bank Pocztowy w sierpniu 2023 roku wykonał kolejny krok, wdrażając „Przelew na telefon Blik”. Przez pół roku od pojawienia się funkcji klienci skorzystali z niej ponad 500 000 razy.

- Liczba klientów korzystających z możliwości szybkiego dokonywania transakcji, takich jak BLIK dynamicznie wzrasta i będzie wzrastać, ponieważ popularność płatności mobilnych stale rośnie i przyczynia się do zmiany preferencji konsumenckich. Od 2020 roku, czyli momentu wprowadzenia usługi do oferty Banku, do końca 2023 roku odnotowaliśmy prawie 10 milionów płatności BLIK. Znaczący wzrost liczby transakcji dokonywanych za pomocą BLIKA (od 1,3 mln w 2021 r. do 5 mln w 2023 r.), świadczy o rosnącym zaufaniu klientów do tego wygodnego i bezpiecznego rozwiązania płatniczego. Co więcej, tylko przez pół roku, od sierpnia do grudnia 2023 r., klienci Banku Pocztowego dokonali ponad 3 mln transakcji mobilnych BLIK, z czego 18% stanowiły przelewy na telefon