Dziwne wycięcie na karcie płatniczej. Do czego służy?

Wyciągasz nową kartę płatniczą i nagle widzisz, że ma z boku dziwne wycięcie. Nie, nie została uszkodzona. To celowe, ale do czego służy?

Niektóre nowe karty płatnicze mają dziwne wycięcie na jednym z boku. Wygląda to trochę tak, jakby ktoś odgryzł kawałek plastiku. Jednak nie ma powodów do obaw. To celowe działanie i to w konkretnym celu. Jakim?

Karty płatnicze blind notch

Karty płatnicze z charakterystycznym wycięciem z boku mają określoną nazwę. To karty blind notch. Jako jeden z pierwszych wprowadził je w Polsce bank Santander. Stało się to już w 2021 roku, więc nie jest to żadna nowość. Natomiast wiele osób nadal może się dziwić na widok takich kart i nie rozumieć, czemu wycięcie służy. W rzeczywistości wytłumaczenie jest bardzo proste.

Wycięcie na jednym boku karty służy osobom niewidomym oraz niedowidzącym. Dzięki temu samym dotykiem są w stanie zlokalizować odpowiednią stronę plastiku i tym samym wiedzą, jak poprawnie włożyć jak do bankomatu lub wpłatomatu. Stąd zresztą nazwa blind notch, którą można przetłumaczyć jako "nacięcie dla niewidomych". Tego typu karty znajdują się już w ofercie kilku polskich banków oraz fintechów, np. Twisto.

