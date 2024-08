BLIK po 1H2024 to ponad miliard transakcji

Przez 6 miesięcy 2024 roku użytkownicy BLIKA wykonali z jego użyciem ponad miliard transakcji o wartości niemal 160 miliardów złotych.

W pierwszej połowie 2024 roku BLIK odnotował ogromny wzrost liczby transakcji, co potwierdza jego rosnącą popularność wśród użytkowników. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy system umożliwił realizację ponad 1,1 miliarda operacji, co stanowi wzrost o 40% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Szczególnie wyróżnił się segment POS, gdzie liczba płatności wzrosła aż o 58%, osiągając 258 milionów transakcji, z czego ponad 100 milionów wykonano zbliżeniowo. Mimo tego, to płatności online nadal dominują, stanowiąc niemal 49% wszystkich operacji.

W analizowanym okresie użytkownicy BLIKA wykonywali średnio 6,1 miliona transakcji dziennie, co daje imponującą liczbę 71 operacji na sekundę. Rekordowy dzień przypadł na 10 czerwca 2024 roku, kiedy to zarejestrowano aż 9,6 miliona transakcji we wszystkich kanałach, takich jak e-commerce, POS, ATM oraz P2P. Średnia wartość pojedynczej transakcji wyniosła 143 zł, a łączna wartość operacji zrealizowanych za pomocą BLIKA w pierwszym półroczu 2024 roku osiągnęła 157,8 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 46% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Bezkonkurencyjny w e-commerce i nie tylko

BLIK zyskuje także na znaczeniu w e-commerce, gdzie w pierwszym półroczu 2024 roku co druga transakcja była realizowana właśnie w tym kanale. W tym okresie użytkownicy dokonali 544,5 miliona zakupów online, co stanowi wzrost o 28% w porównaniu do 2023 roku. Wartość transakcji online osiągnęła 79,1 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 40%. Szczególnie dynamicznie rozwijały się segmenty usług finansowych i mody, które odnotowały wzrosty wartości transakcji odpowiednio o 79% i 43%. Tendencję wzrostową utrzymały niezmiennie platformy typu marketplace, odnotowując 39% wzrost wartości transakcji. Średnie koszyki zakupowe w tych kategoriach miały odpowiednio wartość 268 zł, 233 zł i 125 zł.

Patrząc na rozwój e-commerce w Polsce, trudno nie zauważyć, jak dynamicznie rośnie znaczenie płatności online. Coraz więcej osób decyduje się na zakupy w internecie, co jest zrozumiałe w świecie, gdzie wygoda i oszczędność czasu stają się kluczowe. To nie jest już tylko kwestia młodszych pokoleń. Zauważamy, że coraz więcej konsumentów, także z innych grup wiekowych, odkrywa zalety takich rozwiązań jak BLIK. Obecnie szacujemy, że nasz udział w rynku wynosi około 70 proc. Z tak dynamicznym wzrostem i zaufaniem użytkowników, widzimy realne szanse na osiągnięcie w najbliższych latach jeszcze większego udziału. To wyzwanie, ale też cel, który z pewnością będziemy chcieli osiągnąć.

– powiedziała Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA

Transakcje realizowane za pomocą BLIKA w tradycyjnych terminalach płatniczych również zyskały na popularności. Od stycznia do czerwca 2024 roku Polacy wykonali 258 milionów takich operacji, co stanowi wzrost o 58% w porównaniu z pierwszym półroczem 2023 roku. Duży wpływ na rozwój tego segmentu miały płatności zbliżeniowe, które stanowiły już ponad 40% wszystkich operacji w POS (108,2 mln, +90% rok do roku). Od momentu udostępnienia płatności zbliżeniowych BLIK aktywowało je blisko 3,3 mln użytkowników i zapłacono w ten sposób w 154 krajach na całym świecie. Oprócz Polski najchętniej z BLIKA zbliżeniowego korzystano w Niemczech, Czechach, Holandii, we Włoszech oraz Hiszpanii.

Płatności zbliżeniowe, choć są stosunkowo nową usługą BLIKA, szybko wpisały się w codzienne nawyki użytkowników, zarówno w Polsce, jak i podczas zagranicznych podróży. W ramach naszej długofalowej strategii, której celem jest rozszerzanie zasięgu BLIKA w kraju i za granicą, rozpoczęliśmy prace nad wprowadzeniem tej funkcji również dla posiadaczy iPhone’ów. Otwarcie platformy iOS na zewnętrznych dostawców to istotny krok, który umożliwi nam zaoferowanie BLIKA jeszcze szerszej grupie użytkowników i wprowadzenie usług tam, gdzie do tej pory były one niedostępne. Naszym założeniem jest, aby BLIK działał na jak największej liczbie urządzeń i był oferowany przez coraz więcej banków, co pozwoli użytkownikom korzystać z jego funkcji bez żadnych ograniczeń.

– powiedział Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatnośc

Płatności P2P, czyli przelewy na telefon, także odnotowały znaczący wzrost. W drugim kwartale 2024 roku użytkownicy zlecili aż 150,7 miliona takich transakcji, o 50% więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wartość tych operacji wyniosła 22 miliardy złotych, a średnia wartość pojedynczego przelewu na telefon BLIK wyniosła 153 złote.

System BLIK nadal dynamicznie się rozwija, przyciągając coraz większą liczbę użytkowników. Na koniec czerwca 2024 roku zarejestrowanych było już 30,3 miliona aplikacji mobilnych (+10% rok do roku), a aktywnie korzystających z BLIKA było niemal 17 milionów użytkowników (+20%).

Źródło zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Polski Standard Płatności