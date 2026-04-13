ING wprowadza horrendalną opłatę. Klienci muszą uważać

Od kilku dni w ING Banku Śląskim obowiązuje nowa tablet opłat i prowizji. Po części jest to aktualizacja związana z nowymi usługami, związanymi między innymi z możliwością zamówienia kart płatniczych. Jednak jedna z opłat jest na tyle wysoka, że klienci powinni jej unikać.

Wysoka opłata w ING

Chodzi o zasilenie rachunków prowadzonych przez fintechy za pomocą kart kredytowych oraz obciążeniowych. Jeśli z takiej karty przelejmy kwotę na Revoluta, Wise lub Zen, to musimy liczyć się z bardzo wysoką prowizją. Wynosi ona aż 9 proc. Tym samy, przy transakcji wynoszącej 500 zł zapłacimy aż 45 zł samej prowizji. Pamiętajcie, że dotyczy to tylko przelewów z kart kredytowych i obciążeniowych.

Poza tym ING wprowadza dość unikalną, jak na polski rynek, usługę zamawiania nowej karty płatniczej do Paczkomatu sieci InPost. Taka usługa to koszt 17 zł.

Ostatnia zmiana dotyczy prowizji za przewalutowanie transakcji zagranicznych.