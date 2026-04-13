ING wprowadza horrendalną opłatę. Klienci muszą uważać

W ING Banku Śląski obowiązuje już nowa tableta opłat i prowizji. Klienci muszą mieć się na baczności. Za jeden z przelewów bank bierze teraz horrendalną prowizję.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 06:50
Od kilku dni w ING Banku Śląskim obowiązuje nowa tablet opłat i prowizji. Po części jest to aktualizacja związana z nowymi usługami, związanymi między innymi z możliwością zamówienia kart płatniczych. Jednak jedna z opłat jest na tyle wysoka, że klienci powinni jej unikać.

Wysoka opłata w ING

Chodzi o zasilenie rachunków prowadzonych przez fintechy za pomocą kart kredytowych oraz obciążeniowych. Jeśli z takiej karty przelejmy kwotę na Revoluta, Wise lub Zen, to musimy liczyć się z bardzo wysoką prowizją. Wynosi ona aż 9 proc. Tym samy, przy transakcji wynoszącej 500 zł zapłacimy aż 45 zł samej prowizji. Pamiętajcie, że dotyczy to tylko przelewów z kart kredytowych i obciążeniowych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC
0 zł
159 zł - najniższa cena
Kup teraz 159 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
0 zł
439 zł - najniższa cena
Kup teraz 439 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C Nano
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C Nano
0 zł
359 zł - najniższa cena
Kup teraz 359 zł
Advertisement

Poza tym ING wprowadza dość unikalną, jak na polski rynek, usługę zamawiania nowej karty płatniczej do Paczkomatu sieci InPost. Taka usługa to koszt 17 zł.

Ostatnia zmiana dotyczy prowizji za przewalutowanie transakcji zagranicznych.

Wskazujemy że prowizja wynosi 3,5 proc. w kursie z Tabeli Kursowej lub maksymalnie 1,5 proc. nominału transakcji w kursie transakcyjnym w aplikacji Kantor.

napisał bank.
Źródła zdjęć: Szymon Pelc / Shutterstock
Źródła tekstu: Cashless.pl