Konto osobiste w Alior Banku z usługą telemedycyny

Alior Bank rozwija swoją ofertę usług pozafinansowych. W najnowszej promocji osoby, które założą Konto Jakże Osobiste, mogą zyskać możliwość skorzystania z darmowych konsultacji telemedycznych przez 12 miesięcy.

Usługa telemedycyny, z której mogą korzystać nowi posiadacze rachunków w Alior Banku, zawiera nielimitowane e-konsultacje u lekarza internisty. Ponadto, w ramach usługi mają oni możliwość otrzymania recept, skierowań i zwolnień, a to wszystko bez wychodzenia z domu. Infolinia medyczna i portal pacjenta mojePZU.pl dostępne są 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Wygoda i bezpieczeństwo klientów, a także szeroki wachlarz nowych rozwiązań to nasze priorytety i kierunek dalszych działań. Zależy nam, aby dostarczane przez nas produkty i usługi były dostępne w dowolnym miejscu i czasie. Dlatego nieustannie pracujemy nad ofertą, ale także poszukujemy atrakcyjnych i użytecznych rozwiązań u partnerów. W tym wypadku, chcemy jeszcze lepiej wykorzystać potencjał naszej strategicznej współpracy z Grupą PZU.

– powiedziała Iwona Duda, prezes Zarządu Alior Banku

Wprowadzenie usługi telemedycyny jest odpowiedzią banku na potrzeby klientów w obecnej sytuacji pandemicznej, podczas której preferowany jest kontakt zdalny. Dzięki temu udogodnieniu klienci zyskują dostęp do szybkiej i przede wszystkim bezpiecznej e-konsultacji z lekarzem.

Aktywni klienci zyskują więcej

Aby otrzymać kod uprawniający do korzystania z usługi telemedycyny, należy złożyć wniosek o Konto Jakże Osobiste na specjalnej podstronie Alior Banku, zaakceptować regulamin promocji, a następnie spełnić wszystkie wskazane w nim warunki promocji, w tym wyrazić wymagane zgody. W kolejnym kroku należy zalogować się do aplikacji Alior Mobile i wykonać co najmniej 3 transakcje bezgotówkowe kartą lub BLIKIEM. Klient ma na to 30 dni od złożenia wniosku.

Osoby, które spełnią warunki promocji wskazane w regulaminie promocji „Telemedycyna” dla klientów otwierających Konto Jakże Osobiste w Alior Banku, otrzymają w wiadomości SMS specjalny kod, który będą mogli aktywować na portalu pacjenta mojePZU lub za pośrednictwem infolinii PZU Zdrowie. Na aktywację nagrody, która upoważni ich do korzystania z tej usługi przez rok za darmo, będą mieli 30 dni. Aby usługa była aktywna przez cały okres jej obowiązywania, konieczne będzie zalogowanie się raz w miesiącu do Alior Mobile i wykonanie co najmniej 3 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM. Niespełnienie tych wymogów przez 2 miesiące z rzędu, będzie skutkowało wyłączeniem dostępu do usługi telemedycznej.

Połączenie opieki telemedycznej i bankowości mobilnej to znak naszych czasów. Klienci coraz częściej załatwiają zdalnie codzienne sprawy. Wybierają również taki sposób kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Konsultacje telemedyczne to wygodne rozwiązanie dla tych, którzy chcą uzyskać szybką poradę, skierowanie na badania czy przedłużyć recepty. Przewidujemy, że usługi e-zdrowia, nawet po zakończeniu pandemii, staną się naturalnym uzupełnieniem tego, w jaki sposób korzystamy z opieki medycznej.

– powiedziała Anna Janiczek, prezes Zarządu PZU Zdrowie

Promocja trwa do 24 października 2021 roku lub do wyczerpania puli nagród i jest dostępna dla klientów, którzy w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia przystąpienia do promocji nie posiadały rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Alior Banku. Szczegóły promocji dostępne są w regulaminie oraz na stronie konto.aliorbank.pl/telemedycyna.

