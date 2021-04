Bankowość internetowa Alior Banku z ubezpieczeniami komunikacyjnymi LINK4

Alior Bank wprowadził do swojej bankowości internetowej Alior Online możliwość zakupu ubezpieczenia OC i AC. Nowa funkcja, dostępna dla klientów indywidualnych, powstała dzięki współpracy z LINK4.

Stale poszerzamy listę usług, które można zrealizować zdalnie za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej. Nasi klienci już od dłuższego czasu mają możliwość chociażby zakładania konta w aplikacji na selfie czy zakupu biletów komunikacji miejskiej i parkingowych. Od teraz szybko i bez wychodzenia z domu kupią również polisę komunikacyjną. Docelowo nowa funkcjonalność ma zostać udostępniona również w bankowości mobilnej, a oferta ubezpieczeń będzie systematycznie rozwijana.

– powiedział Łukasz Stanny, Dyrektor Działu Bancassurance w Alior Banku

Polisy komunikacyjne to kolejne produkty, które można nabyć zdalnie dzięki bankowości internetowej Alior Banku. Każdy, kto chce poznać ofertę ubezpieczyciela, powinien zalogować się do Alior Online, wybrać sekcję „Oferty” i przejść do zakładki „Ubezpieczenia”. Zakup polisy odbywa się w kilku prostych krokach. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego pojazdu oraz podstawowych informacji o samochodzie i jego właścicielu, system automatycznie wyliczy składkę ubezpieczenia komunikacyjnego.

Ta współpraca stanowi dla nas naturalny etap rozwoju naszej oferty w kanale bancassurance, dzięki któremu klienci mają możliwość zakupu ubezpieczenia w najwygodniejszy dla nich sposób. Z Alior Bankiem łączy nas silne zorientowanie na projektowanie innowacyjnych rozwiązań i budowanie najlepszych doświadczeń klientów, do których dołącza teraz także możliwość skorzystania z bogatej oferty naszych polis komunikacyjnych.

– powiedział Mikołaj Kozieł, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży B2B w LINK4

Po wybraniu odpowiedniej dla siebie opcji polisy, klient może ją poszerzyć o dodatkowe rozwiązania, takie jak: assistance, ubezpieczenie szyb czy kluczyków lub NNW. Oferta LINK4 zapewnia kompleksową ochronę już w podstawowym wariancie OC z samochodem zastępczym oraz assistance opon, a także szeroki zakres ochrony w pakiecie AC. Kupując polisę komunikacyjną, klient sam decyduje o sposobie i terminie opłaty składek. Może zapłacić za ochronę jednorazowo, bądź skorzystać z płatności ratalnych. Płatność za polisę w opcji jednorazowej lub pierwszą ratę płatności ratalnej można uregulować od razu albo w terminie wskazanym w dokumentacji. Klient otrzyma komplet dokumentów ubezpieczeniowych na wskazany przez siebie adres e-mailowy. Kupując swoje pierwsze ubezpieczenie od LINK4 w Alior Online, klienci zyskują zniżkę do 13% wartości składki.

Źródło tekstu: Alior Bank