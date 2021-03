Platforma ZEN z polskim numerem kont IBAN

Zakupowy fintech ZEN.com wprowadza konta z polskimi numerami IBAN, dzięki czemu będą one traktowane jako polskie. To przełoży się na szybsze realizacje przelewów polskich klientów platformy oraz zwolni ich z dodatkowych opłat.

W wyniku wdrożenia nowej funkcji, każdy klient ZEN.com otrzyma indywidualne konto w złotówkach z polskim numerem IBAN, które może szybko zasilać, wykorzystując lokalne metody płatności, takie jak Elixir, Express Elixir czy Sorbnet. Projekt jest realizowany dzięki współpracy platformy ZEN.com z Alior Bankiem.

Dzięki nowym kontom, przelewy z polskich banków są traktowane jako krajowe, dzięki czemu nie generują dodatkowych kosztów oraz są realizowane niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego. Pozwala to jeszcze łatwiej używać platformy ZEN.com na co dzień, na przykład do otrzymywania wynagrodzeń, zupełnie jak na dowolne konto w każdym z polskich banków.

Użytkownicy ZEN.com wielokrotnie pytali o konta z polskim numerem IBAN – była to najczęściej zgłaszana przez nich potrzeba. Wiemy, że to kwestia wygody, dlatego potraktowaliśmy to priorytetowo. Dzięki temu z końcem marca z sukcesem wprowadziliśmy nową funkcjonalność. To tylko pierwszy element wdrażania nowych funkcjonalności wychodzących naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów - już pracujemy nad kolejnymi, które będziemy regularnie wdrażać.

– powiedział Michał Bogusławski, Commercial Director w ZEN.com

Konta z polskim numerem IBAN są udostępniane wszystkim, którzy podczas zakładania konta legitymowali się dokumentem z Polski lub posiadają polski adres. Na usłudze skorzystają zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi. Zmiana nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla użytkowników.

