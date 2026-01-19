Revolut: zakupy w sieci zrobi za ciebie agent. Pomoże w tym nowość Google

Revolut Pay stał się jedną z pierwszych metod płatności w Unii Europejskiej zgodną z protokołem Google Agent Payments Protocol (AP2). To otwarty standard opracowany przez Google wspólnie z Revolut i innymi firmami płatniczymi, który pozwala asystentom AI bezpiecznie przeprowadzać transakcje w imieniu użytkowników na różnych platformach.

Protokół został stworzony zgodnie z branżowymi standardami i regulacjami prawnymi – to rozwiązanie łączące klientów, sprzedawców i dostawców płatności. Revolut miał bezpośredni wkład w rozwój AP2, dostosowując go specjalnie do płatności bezpośrednich z konta na konto.

Przyszłością zakupów nie są strony internetowe, lecz rozmowy – wyjaśnia Alex Codina, General Manager Acquiring w Revolut.

Firma chce przekształcić model „kliknij i zapłać” w świat, gdzie proces płatności obsługuje asystent AI. Zamiast przechodzić przez kolejne etapy w koszyku zakupowym, wystarczy powiedzieć AI, czego potrzebujemy, a agent zajmie się resztą.

Tara Brady, President Google Cloud EMEA, podkreśla, że dzięki protokołowi AP2 Revolut eliminuje bariery i toruje drogę nowej generacji zakupów dla milionów klientów w Wielkiej Brytanii i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Revolut Pay gwarantuje, że transakcje realizowane przez agentów AI są przetwarzane przy użyciu bezpiecznej infrastruktury Revolut. Obejmuje ona natychmiastowe powiadomienia o każdej operacji oraz zintegrowany system monitorowania oszustw. Dla użytkowników to bardziej przejrzyste i bezpieczne zakupy, a dla sprzedawców – wyższe wskaźniki konwersji.

Fintech przekonuje, że dla firm korzystających z Revolut Business strategiczne otwarcie na handel prowadzony przez agentów AI oznacza gotowość na nową erę płatności.