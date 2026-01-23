Płatności bezgotówkowe

Włącz Portfel Google. Przydatna, chociaż chaotyczna zmiana

W aplikacji Portfel Google (Google Wallet) pojawiła się dość ważna zmiana. Jednak została wprowadzona dośc chaotycznie. Nie każdy zobaczy to samo.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:10
Włącz Portfel Google. Przydatna, chociaż chaotyczna zmiana

Najnowsza aktualizacja Portfela Google wprowadziła zmianę dla wszystkich użytkowników, którzy korzystają z płatności mobilnych na swoim telefonie. W końcu możemy przejrzeć historię transakcji, chociaż widok będzie się różnił u poszczególnych użytkowników.

Historia transakcji w Portfelu Google

W aplikacji Portfel Google pojawiła się historia transakcji dokonannych za pomocą podpiętej karty płatniczej. Problem w tym, że jej widok uzależniony jest od tego, jakiego banku kartę używamy. Inaczej wygląda to w przypadku plastiku od ING, a inaczej od mBanku, a jeszcze inaczej dla PKO BP - informuje cashless.pl.

Nie wiadomo, czy spowodowana jest różnica. W przypadku ING użytkownicy widzą aż 30 ostatnich transakcji. Z kolei użytkownicy kart PKO BP i mBanku widzą już tylko 10 ostatnich płatności. Dodatkowo w przypadku mBanku znajduje się link do aplikacji mobilnej banku, gdzie można zobaczyć całą historię transakcji. W PKO BP tego nie ma.

Zmiana z pewnością jest bardzo przydatna, bo pozwala szybko sprawdzić ostatnie transakcje bez konieczności logowania się do banku. Szkoda, że tak się różni w zależności od banku, od którego mamy kartę. 

