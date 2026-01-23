Włącz Portfel Google. Przydatna, chociaż chaotyczna zmiana
W aplikacji Portfel Google (Google Wallet) pojawiła się dość ważna zmiana. Jednak została wprowadzona dośc chaotycznie. Nie każdy zobaczy to samo.
Najnowsza aktualizacja Portfela Google wprowadziła zmianę dla wszystkich użytkowników, którzy korzystają z płatności mobilnych na swoim telefonie. W końcu możemy przejrzeć historię transakcji, chociaż widok będzie się różnił u poszczególnych użytkowników.
Historia transakcji w Portfelu Google
W aplikacji Portfel Google pojawiła się historia transakcji dokonannych za pomocą podpiętej karty płatniczej. Problem w tym, że jej widok uzależniony jest od tego, jakiego banku kartę używamy. Inaczej wygląda to w przypadku plastiku od ING, a inaczej od mBanku, a jeszcze inaczej dla PKO BP - informuje cashless.pl.
Nie wiadomo, czy spowodowana jest różnica. W przypadku ING użytkownicy widzą aż 30 ostatnich transakcji. Z kolei użytkownicy kart PKO BP i mBanku widzą już tylko 10 ostatnich płatności. Dodatkowo w przypadku mBanku znajduje się link do aplikacji mobilnej banku, gdzie można zobaczyć całą historię transakcji. W PKO BP tego nie ma.
Zmiana z pewnością jest bardzo przydatna, bo pozwala szybko sprawdzić ostatnie transakcje bez konieczności logowania się do banku. Szkoda, że tak się różni w zależności od banku, od którego mamy kartę.