mBank właśnie ogłosił. Klienci już jutro mogą się nieźle zdziwić

Ledwo skończył się weekend, a już mBank ogłosił nowe prace serwisowe, które będą miały miejsce na tygodniu, w nocy z 24 na 25 marca 2026. Bank planuje wprowadzić zauważalne zmiany w sposobie logowania do usług administracji publicznej przez mojeID. Oto, co warto wiedzieć w tej kwestii.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:14
Krótka przerwa w mBanku - 24-25 marca 2026

Przerwa tym razem będzie krótka, ale wniesie jedną zauważalną nowość - 25 marca strona zmieni wygląd.

W nocy z wtorku na środę (z 24 na 25 marca) od godziny 23:00 do godz. 3:00 usługa mojeID będzie niedostępna.

czytamy w komunikacie banku.

mojeID w mBanku - zyska nowy wygląd

Każdy, kto potwierdza swoją tożsamość przez mBank i wybiera mojeID oraz logowanie danymi do bankowości, z pewnością zauważy zmianę. Strona do logowania zyska inny wygląd. Ale wszystkie zmiany mają wyjść użytkownikom na dobre. Nowy design ma być bardziej spójny z wyglądem całej bankowości internetowej mBanku i jeszcze bardziej czytelny oraz intuicyjny.

Strona logowania będzie wyglądać tak samo, jak strona z której korzystasz, gdy logujesz się na swoje konto do banku.

Wszystko po to, aby klienci jeszcze szybciej odnaleźli się w procesie logowania, co wpłynie na komfort korzystania z usług mBanku, ale także sprawi, że poczują się bardziej bezpiecznie.

Ujednolicone zostaną także adresy stron. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników oraz ich zaufanie do mBanku.

mBank cały czas myśli o bezpieczeństwie klientów

Przy każdej okazji przypomina o tym, że oszuści mogą podszywać się pod strony bankowe, w celu przejęcia danych. Dlatego też ważne jest, aby zawsze sprawdzać, czy adres strony jest poprawny. 

Bank także uczula na to, aby nie zostawiać żadnych danych do logowania na podejrzanych stronach, a szczególnie na tych, do których doprowadził nas link otrzymany SMS-em , mailem lub przez komunikatory. 

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank