Łódź: okradał na Blika pod komendą policji. Wpadł z plikami gotówki

Wyłudzenia kodów BLIK wciąż są metodą popularną wśród oszustów. W Łodzi jeden z nich poczuł się tak pewny siebie, że wypłacał kolejne kwoty pieniędzy z bankomatu pod komendą policji. Nie uszło to uwadze funkcjonariuszy.

17 lipca policjantka z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wychodząc z pracy, przechodziła obok bankomatu znajdującego się w ścianie budynku komendy.

Jej uwagę zwróciło nerwowe zachowanie mężczyzny stojącego przy bankomacie. Wypłacał on pieniądze, głośno rozmawiając cały czas przez telefon. Podczas rozmowy dopominał się o podanie kodów BLIK.

Policjantka nabrała podejrzeń, że mężczyzna prawdopodobnie wypłaca pieniądze pochodzące z przestępstwa. Nie czekając długo, natychmiast poinformowała o tym oficera dyżurnego. Na miejsce ruszyli policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP.

Podejrzenia okazały się słuszne. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy. 59-latek posiadał przy sobie gotówkę – ponad 16 tysięcy złotych, które zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy. Policjanci zgromadzili materiał dowodowy w tej sprawie. Okazało się, że w ten sposób mężczyzna wyłudził już od pokrzywdzonych prawie 90 tysięcy złotych z różnych bankomatów.

Dwa dni później, 19 lipca podejrzany usłyszał dwa zarzuty oszustw oraz przełamania zabezpieczonego dostępu do kont. Może za to grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wyłudzają kody BLIK przez komunikator

Policja nie podała szczegółów procederu, ale to dobrze znany mechanizm. Najczęściej wygląda to tak, że przestępca po włamaniu się na konto danej osoby na Facebooku, wysyła za pomocą jej Messengera wiadomości do znajomych z prośbą o pożyczenie pieniędzy za pomocą Blika, tłumacząc się nagłą potrzebą. Zazwyczaj ofiary na to przystają, przekonane, że pomagają znajomemu w trudnej sytuacji.

Przestępcy często działają w grupie – jedni wyłudzają kody przez internet i w rozmowie telefonicznej przekazują je współsprawcy pod bankomatem. Mogą też działać w pojedynkę – wtedy odczytują wyłudzone wcześniej kody BLIK bezpośrednio z ekranu telefonu.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Policja.p

Źródło tekstu: Policja.pl (KWP w Łodzi / kp)